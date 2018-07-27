Цвет настроения – синий: Ани Лорак восхитила нарядом на фестивали в Баку

Певица надела роскошное платье синего цвета с глубоким декольте

Ани Лорак. Фото: соцсети

Известная певица Ани Лорак восхитила фанатов шикарным нарядом на открытии популярного международного музыкального фестиваля "Жара", который проходит в Баку. Соответствующие фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Каролина позирует в атласном платье в пол ярко-синего цвета, которое выгодно подчеркнуло все ее прелести фигуры.

Ани Лорак на фестивале "Жара" в Баку Фото: instagram/anilorak

Фанаты певицы достойно оценили выбранный ею наряд. "ДИВА", "Цвет платья супер", "Шикарна!!! Воплощение женственности, гармонии и обаяния", "Аня, вы как всегда идеальна", "Какая вы шикарная! Не перестаю вами восхищаться", "Сколько красоты... Ваша укладка, платье! Слишком шикарная!", "Богиня", – написали поклонники в комментариях под снимком.

Ани Лорак и Сергей Лазарев Фото: instagram/anilorak

Напомним, Ани Лорак в коротком топе показала комплекс любимых упражнений. Ранее Ани Лорак поделилась семейными фотографиями с мужем и дочерью. Также мы писали Ани Лорак восхитила поклонников фотосессией, где она позирует в белом наряде.