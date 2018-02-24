Cын Софии Ротару прокомментировал слухи о ее замужестве

Сегодня, 18:06

Сын Софии Ротару высказался о ее тайном замужестве 

София Ротару с сыном. Фото: Instagram
София Ротару с сыном. Фото: Instagram

23 февраля в сети неожиданно появилась информация о том, что 70-летняя София Ротару, которая провела отпуск в теплых краях, тайно вышла замуж. Сын знаменитой певицы, 47-летний Руслан Евдокименко, расставил все точки над "i".

Обсуждение началось с фразы, случайно оброненной певцом Сергеем Зверевым. "Разве она свободна? Она втихаря замужем. Она же такая роскошная", — сказал он. Сын певицы, Руслан Евдокименко, засмеялся, когда узнал о подобных слухах. "Я глупости не комментирую. У нее сердце занято ее мужем, хоть и покойным. Навсегда, поверьте мне", — заявил он РЕН ТВ.

Муж Софии Ротару Анатолий Евдокименко ушел из жизни в 2002 году. Они прожили вместе 34 года. Михаил вел долгою борьбу с раком.

Напомним, София Ротару на странице в Instagram опубликовала трогательное семейное фотоНа снимке 70-летняя София Михайловна запечатлена в белом костюме в компании младшей сестры – 59-летней певицы Аурики Ротару. Артистка провела зимние каникулы на Мальдивах.
Ротару, сын, замуж, певицы

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