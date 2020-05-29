"Да пошло оно все": Слава Каминская призналась, сколько раз хотела уйти из НЕАНГЕЛОВ

Дуэт мог лишиться одной участницы еще полтора года назад

Группа "НЕАНГЕЛЫ" радует своим творчеством многочисленных поклонников уже 13 лет. За это время одна из участниц коллектива – Слава Каминская – неоднократно собиралась покинуть проект. Что не устроило певицу, и почему она все еще остается в группе – читайте в материале далее.

Напомним, что ранее популярная украинская певица, участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская заговорила о пластических операциях. Рассказать о хирургических вмешательствах она решилась, дабы минимизировать распространение ложной информации.

Слава Каминская и Виктория Смеюха Фото: instagram.com/neangely.official

Так, Слава Каминская приняла участие в программе "Слава+" в YouTube. В интервью артистка рассказала, что за 13 лет существования "НЕАНГЕЛОВ" она собиралась уйти раз пять.

На вопрос ведущего о том, когда в последний раз Каминскую посещали такие мысли, она ответила следующее: "Года полтора назад. Я тогда разводилась с уже бывшим мужем и не могу сказать, что мое психическое состояние было стабильным".

Повлияло на ее решение и то, что Слава хотела записать сольную песню, но у них с продюсером и другой участницей "НЕАНГЕЛОВ" возник конфликт, который, впрочем быстро разрешился.

Певица отметила, что она передумала уходить из группы, после того, как немного успокоилась. "Меня быстро попускает. Я злюсь, волосы на голове рву, а потом ночь прошла, прошли эмоции", – признается Слава.

А вот у ее коллеги, Виктории Смеюхи, решительных мыслей покинуть дуэт не было. "Но я хотела что-то поменять... стиль группы. У мены были вопросы к нашему развитию, к тому, что мы исполняли одно время", – признается певица.

Почему Слава и Вика не дают интервью вместе, узнайте в сюжете:

Ранее солистки группы "НЕАНГЕЛЫ" признались, готова ли каждая из них к сольной карьере.

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