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"Да пошло оно все": Слава Каминская призналась, сколько раз хотела уйти из НЕАНГЕЛОВ

Сегодня, 10:25

Дуэт мог лишиться одной участницы еще полтора года назад

Группа "НЕАНГЕЛЫ" радует своим творчеством многочисленных поклонников уже 13 лет. За это время одна из участниц коллектива – Слава Каминская – неоднократно собиралась покинуть проект. Что не устроило певицу, и почему она все еще остается в группе – читайте в материале далее.

Напомним, что ранее популярная украинская певица, участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская заговорила о пластических операциях. Рассказать о хирургических вмешательствах она решилась, дабы минимизировать распространение ложной информации.

Слава Каминская и Виктория Смеюха
Слава Каминская и Виктория Смеюха
Фото: instagram.com/neangely.official

Так, Слава Каминская приняла участие в программе "Слава+" в YouTube. В интервью артистка рассказала, что за 13 лет существования "НЕАНГЕЛОВ" она собиралась уйти раз пять.

На вопрос ведущего о том, когда в последний раз Каминскую посещали такие мысли, она ответила следующее: "Года полтора назад. Я тогда разводилась с уже бывшим мужем и не могу сказать, что мое психическое состояние было стабильным".

Повлияло на ее решение и то, что Слава хотела записать сольную песню, но у них с продюсером и другой участницей "НЕАНГЕЛОВ" возник конфликт, который, впрочем быстро разрешился.

Певица отметила, что она передумала уходить из группы, после того, как немного успокоилась. "Меня быстро попускает. Я злюсь, волосы на голове рву, а потом ночь прошла, прошли эмоции", – признается Слава.

А вот у ее коллеги, Виктории Смеюхи, решительных мыслей покинуть дуэт не было. "Но я хотела что-то поменять... стиль группы. У мены были вопросы к нашему развитию, к тому, что мы исполняли одно время", – признается певица.

Почему Слава и Вика не дают интервью вместе, узнайте в сюжете:

Ранее солистки группы "НЕАНГЕЛЫ" признались, готова ли каждая из них к сольной карьере.

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