"Да ты знаешь, кто я?": Шоптенко призналась, что переболела звездной болезнью
Хореограф считает свое прошлое поведение некрасивым
Танцовщица и хореограф Алена Шоптенко откровенно рассказала, что в свое время подхватила звездную болезнь. Из-за славы и признания поменялось ее отношение к себе и к окружающим.
"Было какое-то надменное обращения с другими людьми и фразы типа: "А ты знаешь, кто я?". Сейчас я этим не горжусь, мое поведение было некрасивым", – рассказала танцовщица в интервью для программы "Зірковий шлях" на канале "Украина".
Но Алена очень скоро осознала, что поступает неправильно.
"Я поняла, что всегда есть кто-то лучше меня. Мне стало ясно, что надо всегда поддерживать свой статус не подобным поведением, а своим продуктом и качеством сделанной работы", – поделилась Шоптенко.
Хореограф призналась – знает, что с ней трудно, но работает над этим. По словам Алены, уже с возрастом она начала понимать, что нужно уметь прислушиваться к чужому мнению, а не делать все с профессиональной точки зрения так, как она считает нужным.
Больше откровенных подробностей смотрите в эксклюзивном интервью с Аленой Шоптенко:
Ранее Алена Шоптенко рассказала о разводе с Дикусаром, походах к психологу и отношениях с Винником. Мы также сообщали, что Олега Винника и Алену Шоптенко дисквалифицировали в шестом эфире "Танців з зірками".
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