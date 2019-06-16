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Дакота Джонсон и Крис Мартин расстались – СМИ

Актриса и музыкант были вместе два года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:07
Крис Мартин и Дакота Джонсон
Крис Мартин и Дакота Джонсон
Фото: instagram.com/hollywoodlife

После двух лет отношений звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон и фронтмен группы Coldplay Крис Мартин расстались. Примечательно, что в декабре 2018 года пара планировала пожениться.

О служебных романах звезд смотрите в этом сюжете:

По информации издания The Sun, 29-летняя Дакота и 42-летний Крис разошлись еще в мае этого года. Потому иновость о завершении их романа для многих стала неожиданностью. "Крис и Дакота были очень гармоничной парой и всегда казались счастливыми вместе. Были разговоры о предстоящей помолвке, но теперь он говорит, что они разошлись. Это стало настоящим сюрпризом для всех", – говорит инсайдер.

Крис Мартин и Дакота Джонсон познакомились в октябре 2017 года. До этого музыкант был в браке с актрисой Гвинет Пэлтроу, которая родила ему двоих детей: 15-летнюю Эппл и 13-летнего Мозеса. Пэлтроу и Мартин развелись в 2014 году. 

К слову, ранее в сети ходили слухи, что Дакота Джонсон беременна от Криса Мартина. Позже представитель актрисы опроверг догадки поклонников, и сообщил, что звезда не беременна.

Не так давно экс-жена Криса Мартина Гвинет Пэлтроу вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака

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