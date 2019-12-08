Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Dan Balan рассказал, зачем Тина Кароль звонит ему по ночам

Артисты прокомментировали слухи об их романе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:24
Dan Balan и Тина Кароль
Dan Balan и Тина Кароль
Фото: пресс-служба

После М1 Music Awards 2019 о романе Тины Кароль и Дана Балана, которые спели в один микрофон, заговорили с новой силой. Артисты вместе прокомментировали слухи, и признались, о чем говорят по ночам.

Смотрите, как прошла премия M1 Music Awards:

Пока фанаты новоиспеченного дуэта гадают, на какой стадии отношений находятся Тина и Dan, молдавский певец признается: Кароль имеет привычку звонить ему среди ночи.

Так, когда певице пришла в голову идея использовать в номере только один микрофон на двоих, она сразу же поспешила поделиться мыслью с коллегой.

"Она мне позвонила в три утра, я спал. Говорит: "У меня такая идея – что если мы используем один микрофон на двоих?", а я говорю: "Тина, спим, утром поговорим". Просыпаюсь, а у меня визуализация!", – рассказал Dan Balan ведущей Кате Осадчей.

Тина Кароль и Дан Балан на М1 Music Awards 2019
Тина Кароль и Дан Балан на М1 Music Awards 2019
Фото: YouTube

Звонила ему Тина и после того, как обнаружила, что все ее наряды для концерта были потеряны: "Три ночи подряд звонит, плачет, "Нет этого платья из Лос-Анджелеса".

А вот на вопрос "Между ними все еще ухаживания или уже роман" певец ответил уверенно, но неоднозначно: "Роман конечно! Роман написанный рукой гения".

Напомним, что ранее Тина Кароль высказалась о своих отношениях с Dan Balan.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Тина Кароль Dan Balan Дан Балан романы звезд
Реклама

Новости партнеров

5 имен женщин, которые притягивают мужчин
5 имен женщин, которые притягивают мужчин
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
«Тихий ужас»: Шаляпин продемонстрировал свое лицо после пластики
«Тихий ужас»: Шаляпин продемонстрировал свое лицо после пластики
«Пусть Мурат кусает локти»: Лорак восхитила точеной фигурой
«Пусть Мурат кусает локти»: Лорак восхитила точеной фигурой
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 09:40Fun

Студентка разделась верхом на лошади ради спасения наездников: фото

Вчера, 09:38Fun

7 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 09:35Техно

Сделано не в Китае: ТОП-7 лучших смартфонов 2019 года

Вчера, 09:07Events

День Екатерины: поздравления с именинами и Днем ангела

Вчера, 09:03Fun

День святой Екатерины: что нельзя делать, гадания и приметы

6 декабряШоу-бизнес

Алла Пугачева испугала фанатов исхудавшим видом: фото

6 декабряТехно

На старых смартфонах появилась эксклюзивная функция от Android 10

6 декабряTravel

Прощай, Ryanair: лоукостер закрывает рейсы из Украины

6 декабряFun

6 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

6 декабряПсихология

Четыре способа нейтрализовать агрессивных людей

6 декабряFun

День Вооруженных сил Украины 2019: поздравления в стихах, прозе, забавные картинки

6 декабряEvents

Лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в прозе и стихах

5 декабряEvents

Гороскоп на 6 декабря для всех знаков зодиака: уходите от конфликтов

5 декабряШоу-бизнес

Брюнетка с короткими волосами: Леся Никитюк предстала в кардинально другом образе

5 декабряFood

Закуска на Новый год 2020: сырные шарики с клюквой, орехами и зеленью

5 декабряFun

Беременная британка отбила своего пса у огромного орла

Новости партнеров

Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье
54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье
Как приготовить рождественский кекс: пошаговый рецепт
Как приготовить рождественский кекс: пошаговый рецепт
Назван продукт, снижающий потенцию у мужчин
Назван продукт, снижающий потенцию у мужчин
Специалисты советуют пить молоко вместо воды
Специалисты советуют пить молоко вместо воды
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Близький друг Шевченка одружився на запаморочливій красуні. Фото
Близький друг Шевченка одружився на запаморочливій красуні. Фото