Dan Balan рассказал, зачем Тина Кароль звонит ему по ночам

Артисты прокомментировали слухи об их романе

Dan Balan и Тина Кароль Фото: пресс-служба

После М1 Music Awards 2019 о романе Тины Кароль и Дана Балана, которые спели в один микрофон, заговорили с новой силой. Артисты вместе прокомментировали слухи, и признались, о чем говорят по ночам.

Смотрите, как прошла премия M1 Music Awards:

Пока фанаты новоиспеченного дуэта гадают, на какой стадии отношений находятся Тина и Dan, молдавский певец признается: Кароль имеет привычку звонить ему среди ночи.

Так, когда певице пришла в голову идея использовать в номере только один микрофон на двоих, она сразу же поспешила поделиться мыслью с коллегой.

"Она мне позвонила в три утра, я спал. Говорит: "У меня такая идея – что если мы используем один микрофон на двоих?", а я говорю: "Тина, спим, утром поговорим". Просыпаюсь, а у меня визуализация!", – рассказал Dan Balan ведущей Кате Осадчей.

Тина Кароль и Дан Балан на М1 Music Awards 2019 Фото: YouTube

Звонила ему Тина и после того, как обнаружила, что все ее наряды для концерта были потеряны: "Три ночи подряд звонит, плачет, "Нет этого платья из Лос-Анджелеса".

А вот на вопрос "Между ними все еще ухаживания или уже роман" певец ответил уверенно, но неоднозначно: "Роман конечно! Роман написанный рукой гения".

Напомним, что ранее Тина Кароль высказалась о своих отношениях с Dan Balan.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.