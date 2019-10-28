Даниэль Салем покинул "Танці з зірками": все выступления пары на проекте
В десятом выпуске "Танців з зірками" шоу покинула пара Даниэль Салем и Юлия Сахневич
27 октября состоялся десятый выпуск шоу "Танці з зірками 2019". В этот раз, согласно голосованию судей, наименьшее количество баллов получили две пары: Ксения Мишина и Женя Кот, а также Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Однако зрительское голосование помогло им остаться в проекте.
В десятом выпуске шоу "Танці з зірками 2019" покинули Даниэль Салем и Юлия Сахневич. Предлагаем вашему вниманию все выступления Даниэля Салема и Юлии Сахневич на шоу. За десять эфиров пара успела продемонстрировать аргентинское танго, контемпорари, фристайл, венский вальс, румбу, пасадобль, ча-ча-ча, квикстеп и танго, которое Даниэль Салем и Юлия Сахневич станцевали в десятом выпуске. Это выступление стало последним для пары в рамках "Танців з зірками 2019".
Ранее мы также подробно рассказали, как прошел десятый выпуск "Танців з зірками". Отметим, прямо во время шоу участница Анна Ризатдинова едва не потеряла сознание.
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