Даниэль Салем покинул "Танці з зірками": все выступления пары на проекте

В десятом выпуске "Танців з зірками" шоу покинула пара Даниэль Салем и Юлия Сахневич

Даниэль Салем и Юлия Сахневич Фото: пресс-служба

27 октября состоялся десятый выпуск шоу "Танці з зірками 2019". В этот раз, согласно голосованию судей, наименьшее количество баллов получили две пары: Ксения Мишина и Женя Кот, а также Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Однако зрительское голосование помогло им остаться в проекте.

В десятом выпуске шоу "Танці з зірками 2019" покинули Даниэль Салем и Юлия Сахневич. Предлагаем вашему вниманию все выступления Даниэля Салема и Юлии Сахневич на шоу. За десять эфиров пара успела продемонстрировать аргентинское танго, контемпорари, фристайл, венский вальс, румбу, пасадобль, ча-ча-ча, квикстеп и танго, которое Даниэль Салем и Юлия Сахневич станцевали в десятом выпуске. Это выступление стало последним для пары в рамках "Танців з зірками 2019".

Даниэль Салем и Юлия Сахневич – аргентинское танго

Даниэль Салем и Юлия Сахневич – контемпорари

Даниэль Салем и Юлия Сахневич – фристайл

Даниэль Салем и Юлия Сахневич – венский вальс

Даниэль Салем и Юлия Сахневич – румба

Даниэль Салем и Алена Шоптенко – пасадобль

Даниэль Салем и Юлия Сахневич – ча-ча-ча

Даниэль Салем и Юлия Сахневич – квикстеп

Даниэль Салем и Юлия Сахневич – танго

Ранее мы также подробно рассказали, как прошел десятый выпуск "Танців з зірками". Отметим, прямо во время шоу участница Анна Ризатдинова едва не потеряла сознание.

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