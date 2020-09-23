Дантес открыто признался, почему они с Надей Дорофеевой не готовы быть родителями

Артист не исключает, что через какое-то время они захотят ребенка

Украинский певец Владимир Дантес, который ранее стал травести-дивой в грандиозном мюзикле MONATIK, открыто рассказал, почему они с Надей Дорофеевой пока не готовы становиться родителями.

Владимир Дантес принял участие в новом подкасте на YouTube-канале 2POpodcast, где заявил, что они с его супругой не будут идти на поводу у тех, кто считает, что в их возрасте пора иметь детей.

Дантес и Надя Дорофеева Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Мы два артиста, которые заняты собой. Мы сам еще дети, по сути. Можно говорить хоть 32, 18, 44... Мы внутри дети. Мы не знаем, чего мы хотим. Все время думаем о себе. Мы на данный момент, в хорошем смысле, эгоисты", – заявил артист.

Дантес добавил, что хочет, чтобы их ребенок был счастлив, и сами они с Надей Дорофеевой должны быть готовы стать мамой и отцом.

Артист сказал, что не исключает того, что через какое-то время они захотят стать родителями, поскольку уже задумываются об этом.

Ранее мы сообщали, что Надя Дорофеева снялась в новом кампейне PUMA Ukraine.

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