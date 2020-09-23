Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дантес открыто признался, почему они с Надей Дорофеевой не готовы быть родителями

Сегодня, 09:00

Артист не исключает, что через какое-то время они захотят ребенка

Украинский певец Владимир Дантес, который ранее стал травести-дивой в грандиозном мюзикле MONATIK, открыто рассказал, почему они с Надей Дорофеевой пока не готовы становиться родителями.

Владимир Дантес принял участие в новом подкасте на YouTube-канале 2POpodcast, где заявил, что они с его супругой не будут идти на поводу у тех, кто считает, что в их возрасте пора иметь детей.

Дантес и Надя Дорофеева
Дантес и Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Мы два артиста, которые заняты собой. Мы сам еще дети, по сути. Можно говорить хоть 32, 18, 44... Мы внутри дети. Мы не знаем, чего мы хотим. Все время думаем о себе. Мы на данный момент, в хорошем смысле, эгоисты", – заявил артист.

Дантес добавил, что хочет, чтобы их ребенок был счастлив, и сами они с Надей Дорофеевой должны быть готовы стать мамой и отцом.

Артист сказал, что не исключает того, что через какое-то время они захотят стать родителями, поскольку уже задумываются об этом.

Ранее мы сообщали, что Надя Дорофеева снялась в новом кампейне PUMA Ukraine.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Дантес стал травести-дивой, а Брежнева надела мини в грандиозном мюзикле MONATIK Делали тест на коронавирус: Дантес рассказал о состоянии Нади Дорофеевой Дорофеева и Позитив рассказали о новом составе "Время и Стекло"
семья Дантес Надя Дорофеева
Реклама

Новости партнеров

Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Надя Дорофєєва у купальнику сексуально вигнулась на камеру
Надя Дорофєєва у купальнику сексуально вигнулась на камеру

Популярные статьи

Вчера, 14:17Fun

"Ношу корсет по 18 часов в день": женщина с 53-сантиметровой талией замахнулась на мировой рекорд (фото)

Вчера, 12:29Шоу-бизнес

"Мы с Сашей больше не вместе": Алина Гросу прокомментировала развод и поблагодарила поклонников за поддержку

Вчера, 10:07Fun

Ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из гробницы возрастом 2000 лет: фото

Вчера, 05:29Психология

Гороскоп на сегодня 22 сентября: Овна ждет удача на работе, а Тельца – интересная встреча

21 сентябряШоу-бизнес

Григорий Чапкис женился на женщине, которая моложе его на 52 года

21 сентябряШоу-бизнес

Джей Ло восхитила поклонников шикарной фигурой в купальнике: фото

21 сентябряFun

"Что это за животное?" Коза с впечатляющими габаритами случайно попала на видео

21 сентябряСтиль

Лучшие платья онлайн-премии "Эмми-2020": как выглядели Энистон, Уизерспун, Зендая и другие

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы-2020: лучшие поздравления в картинках, стихах и смс

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

21 сентябряПсихология

Какие знаки зодиака самые могущественные: таких только четыре

21 сентябряEvents

С Рождеством Пресвятой Богородицы: нежные картинки и открытки с великим церковным праздником

21 сентябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в четвертом эфире

21 сентябряШоу-бизнес

Экс-холостяк Сергей Мельник признался, что в финале романтического шоу выбрал не ту девушку

20 сентябряEvents

Сегодня Всемирный День отца-2020: что означает праздник

20 сентябряEvents

День Благодарения в Украине-2020: история и традиции праздника

Новости партнеров

Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Топ звезд с психологическими проблемами
Топ звезд с психологическими проблемами
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
Тренды осени 2020 сегмента “люкс” и их доступные альтернативы
Тренды осени 2020 сегмента “люкс” и их доступные альтернативы
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Маша Ефросинина обворожила образом в стильном платье
Маша Ефросинина обворожила образом в стильном платье
Могилевская закрутила роман с известным миллионером?
Могилевская закрутила роман с известным миллионером?

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять