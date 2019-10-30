Дарья Квиткова намекнула на свадьбу с Никитой Добрыниным: фотофакт

21-летняя избранница экс-холостяка показала неоднозначное фото

Никита Добрынин и Даша Квиткова Фото: facebook.com/nikitadobrynin

С момента финала популярного романтического шоу "Холостяк 9" прошло почти полгода, а в отношениях победительница Дарья Квиткова с Никитой Добрыниным состоит уже больше года. Поклонники с нетерпением ждут, когда же влюбленные узаконят свои отношения. Тем более, что за все девять сезонов ни одна пара так и не поженилась.

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21-летняя избранница украинского ведущего неоднократно в Instagram отвечала подписчикам на каверзные вопросы и признавалась, что они с Никитой еще не планировали свадьбу. Более того, девушку спрашивали, о каком предложении руки и сердца она мечтает, но Даша ответила, что об этом вообще еще не думала.

Однако, в очередной раз отвечая на вопросы подписчиков, Дарья дала неоднозначный ответ и опубликовала фото своей и Никиты рук, на которых красуются одинаковые кольца. Одна из поклонниц написала Квитковой, что у них с Никитой одинаковые кольца, похожие на обручальные, на что возлюбленная экс-холостяка ответила загадочно: "Плюс за внимательность". Ко всему, участница проекта "Холостяк" прикрепила к фото дату – 16 апреля 2019 год. Многие фанаты подумывают, что именно в этот день влюбленные узаконили свои отношения.

Недавно Даша Квиткова также показала, какой сюрприз ей устроил Никита Добрынин в день ее рождения.

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