Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дарья Квиткова намекнула на свадьбу с Никитой Добрыниным: фотофакт

21-летняя избранница экс-холостяка показала неоднозначное фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:53
Никита Добрынин и Даша Квиткова
Никита Добрынин и Даша Квиткова
Фото: facebook.com/nikitadobrynin

С момента финала популярного романтического шоу "Холостяк 9" прошло почти полгода, а в отношениях победительница Дарья Квиткова с Никитой Добрыниным состоит уже больше года. Поклонники с нетерпением ждут, когда же влюбленные узаконят свои отношения. Тем более, что за все девять сезонов ни одна пара так и не поженилась.

Куда холостяки едут за женами, смотрите в сюжете:

21-летняя избранница украинского ведущего неоднократно в Instagram отвечала подписчикам на каверзные вопросы и признавалась, что они с Никитой еще не планировали свадьбу. Более того, девушку спрашивали, о каком предложении руки и сердца она мечтает, но Даша ответила, что об этом вообще еще не думала.

Читайте также:
Никита Добрынин с возлюбленной сделали татуировки: пикантное фото

Однако, в очередной раз отвечая на вопросы подписчиков, Дарья дала неоднозначный ответ и опубликовала фото своей и Никиты рук, на которых красуются одинаковые кольца. Одна из поклонниц написала Квитковой, что у них с Никитой одинаковые кольца, похожие на обручальные, на что возлюбленная экс-холостяка ответила загадочно: "Плюс за внимательность". Ко всему, участница проекта "Холостяк" прикрепила к фото дату – 16 апреля 2019 год. Многие фанаты подумывают, что именно в этот день влюбленные узаконили свои отношения.

Недавно Даша Квиткова также показала, какой сюрприз ей устроил Никита Добрынин в день ее рождения.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Сорвала джекпот": Даша Квиткова вспомнила историю знакомства с "холостяком" Добрыниным "Хочется стать мамой": Дарья Квиткова удивила признанием "Счастлива, что все так": Даша Квиткова об отношениях с экс-холостяком
отношения Холостяк-9 Никита Добрынин Дарья Квиткова
Реклама

Новости партнеров

Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Тают во рту: пирожки эмпанадас. Рецепт
Тают во рту: пирожки эмпанадас. Рецепт
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Ленивые беляши по-африкански
Ленивые беляши по-африкански

Популярные статьи

Вчера, 19:01Шоу-бизнес

Совсем другой: Потап сбрил бороду и отрастил усы

Вчера, 14:03Fun

29 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 13:11Fun

Жених ушел из жизни после семи часов брака

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

Принц Уильям и принц Гарри с женами временно объединятся ради Елизаветы ІІ

Вчера, 12:14Стиль

Посольство Японии прокомментировало желтый наряд Елены Зеленской

Вчера, 11:24Fun

Забавная головоломка с изображением кошки поставила сеть в тупик

28 октябряПсихология

Лучше промолчать: ТОП-7 женских фраз, которые срочно нужно забыть

28 октябряTravel

В Турции сообщили неприятную новость для туристов

28 октябряFun

Дочь четыре года писала SMS покойному отцу и получила ответ: "Боялся разбить тебе сердце"

28 октябряТехно

Apple заблокирует старые iPhone в ноябре: кто в зоне риска

28 октябряFood

Как приготовить вкусные рогалики: лучшие рецепты домашней выпечки

28 октябряTravel

Как поместить все вещи в ручной клади, чтобы летать без багажа

28 октябряПсихология

Чтобы чувствовать себя хорошо: 50 полeзных привычек на каждый день

27 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для всех знаков зодиака

27 октябряТехно

Популярный смартфон Xiaomi получил Android 10: как обновиться

27 октябряШоу-бизнес

"Он очень эпатажный": Астафьева прокомментировала объятия с Конором Макгрегором

Новости партнеров

Котлеты в духовке: когда хочется вкусного, но лень готовить
Котлеты в духовке: когда хочется вкусного, но лень готовить
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
"Це що за бабище?": Ані Лорак шокувала своїм обличчям
Тіна Кароль та Асія Ахат вперше показали маєтки
Тіна Кароль та Асія Ахат вперше показали маєтки
Святослав Вакарчук вперше показав дорослу доньку?
Святослав Вакарчук вперше показав дорослу доньку?
Добронравов поставил точку в скандале с сериалом
Добронравов поставил точку в скандале с сериалом "Сваты"
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують