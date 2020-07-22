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Дарья Петрожицкая стала пятой участницей "Танців з зірками-2020"

Сегодня, 13:20

Девушка передала эстафету Юлии Саниной

Украинская актриса Дарья Петрожицая приняла эстафету от своего коллеги, актера Тараса Цымбалюка, и стала пятой участницей нового сезона шоу "Танці з зірками".

Об этом актриса рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав забавное видео. Дарья также передала эстафету солистке группы THE HARDKISS Юлии Саниной.

"Ну что…Я принимаю #танціззіркамиchallenge от Тараса Цымбалюка и передаю Юлии Саниной. Встретимся на паркете", – подписала ролик Дарья.

INSTAGRAM

"Как же я люблю эту передачу, а теперь уже определилась за кого голосовать", "Ура-а-а! Я очень хотела, чтобы вы участвовали", "Болеем за тебя всем сердцем", "Желаем победы", – написали близкие и поклонники артистки в комментариях к видео.

Отметим, что новый сезон шоу зрители смогут увидеть уже этой осенью. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис.

Ранее мы сообщали, что участниками проекта стали: Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос и Тарас Цымбалюк. Также стало известно, с кем из хореографов будет танцевать Олег Винник.

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Танці з зірками Дарья Петрожицкая
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