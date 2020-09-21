Даша Астафьева без макияжа показала прогулку со своими родителями

Певица впервые за долгое время показала маму и папу

Певица и актриса Даша Астафьева редко делится в социальных сетях своими семейными фотографиями. Чаще всего в ее Instagram можно увидеть "обнаженные" кадры, как, например, в этой фотосессии. Но все же иногда артистка радует своих поклонников "домашними" снимками.

Астафьева опубликовала серию фото, на которых запечатлены ее мама, папа и две любимые собачки Луна и Чичико. Сама Даша позировала без макияжа.

Певица Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

Семья звезды устроила прогулку в осеннем лесу, собрав там много красивых грибов.

Родители Даши Астафьевой и ее собаки

Фото: instagram.com/da_astafieva/

"Красивый день в компании приятных лиц и мордах. Каждому из нас порой нужно восполнять все, что отдаем другим людям", – написала в публикации Даша.

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Ранее мы писали, что Даша Астафьева устроила эротичную фотосессию в библиотеке.

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