Даша Астафьева без макияжа показала прогулку со своими родителями
Певица впервые за долгое время показала маму и папу
Певица и актриса Даша Астафьева редко делится в социальных сетях своими семейными фотографиями. Чаще всего в ее Instagram можно увидеть "обнаженные" кадры, как, например, в этой фотосессии. Но все же иногда артистка радует своих поклонников "домашними" снимками.
Астафьева опубликовала серию фото, на которых запечатлены ее мама, папа и две любимые собачки Луна и Чичико. Сама Даша позировала без макияжа.
Семья звезды устроила прогулку в осеннем лесу, собрав там много красивых грибов.
"Красивый день в компании приятных лиц и мордах. Каждому из нас порой нужно восполнять все, что отдаем другим людям", – написала в публикации Даша.
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Ранее мы писали, что Даша Астафьева устроила эротичную фотосессию в библиотеке.
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