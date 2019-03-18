Даша Астафьева пленила сеть откровенными фото

Певица сообщила о выходе песни и клипа Playmate

Даша Асафьева представила клип на песню Playmate Фото: instagram.com/da_astafieva

Сексуальная 33-летняя украинская певица и актриса Даша Астафьева известна своими сексуальными съемками. В каждой из них – есть своя изюминка. Несмотря на откровенные образы, фото артистки всегда выглядят эротично, но не вульгарно. К примеру, недавно Даша Астафьева показала декольте в чувственной фотосессии с бабочками.

А недавно певица показала пикантные кадры из новой фотосессии. Даша Астафьева предстала с объемными мелкими кудрями в корсете и колготах в сеточку.

Даша Астафьева снялась в новой сексуальной фотосессии в поддержку песни Playmate Даша Астафьева снялась в новой сексуальной фотосессии в поддержку песни Playmate Даша Астафьева снялась в новой сексуальной фотосессии в поддержку песни Playmate Даша Астафьева снялась в новой сексуальной фотосессии в поддержку песни Playmate Даша Астафьева снялась в новой сексуальной фотосессии в поддержку песни Playmate 1/5

Как выяснилось, фотосессия была осуществлена и опубликована в поддержку новых песни и клипа Даши Астафьевой - Playmate.

"Команда моя, любимая и прекрасная... Спасибо вам огромное за то, что вы все такие малые, но уже такие крутые и талантливые!!! Рядом с вами, я не такая уж и бабушка! С любовью, Даша!", – написала певица.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева рассказала о своих самых больших страхах. Кроме того, недавно певица опубликовала серию фото, после которых ее сравнили с актрисой Моникой Беллуччи.

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