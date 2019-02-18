Даша Астафьева показала декольте в чувственной фотосессии с бабочками

Артистка в очередной раз восхитила своих поклонников

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева удивила поклонников новой чувственной фотосессией. На снимках, которые Дарья опубликовала в сети, она позирует в наряде, выгодно подчеркивающем ее пышное декольте. "Фишкой" фото стали бабочки, разместившиеся на плече у Дарьи.

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

"Красивая, сексуальная, шикарная женщина !!! Балдею от вас !!!", "Прекрасная, уверенная, независимая женщина", "Неземная красота и роскошь !!!", "Неземная красота и роскошь !!!", "Это очень красиво", "Красивая женщина, а эти бабочки это что-то невообразимое, красивая фотография получилась!", "Самая шикарная. Такой естественной красоты сейчас мало. Просто невероятно красивая", "Нимфа", "Какая ты шикарная !!!", – пишут поклонники Дарья в комментариях к фото.

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, Даша Астафьева опубликовала в своем Instagram два фото, на которых она позирует в коротком облегающем платье и с длинными накладными прядями.

Ранее мы сообщали, что Даша Астафьева показала фигуру в золотистом бикини. Кроме этого, Даша Астафьева поделилась первыми горячими кадрами со съемочной площадки фильма, где предстает в кружевном пеньюаре.

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