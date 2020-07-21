Даша Астафьева показала фигуру в очаровательном купальнике

Певица похвасталась шикарными формами в своем Instagram

Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева, которая удивила неожиданной сменой имиджа, показала шикарную фигуру в сдельном купальнике. В своем Instagram-профиле Даша разместила фото, на которых позирует в пикантном наряде.

Так, 34-летняя Астафьева продемонстрировала сдельный купальник черного цвета, с белыми рюшами. Такой фасон и туфли на каблуках сделали ноги звезды визуально длиннее.

INSTAGRAM

"Девочки, знайте, если мужчина снимает вас сам, дольше десяти секунд, у вас все серьезно", – подписала а пост Даша.

INSTAGRAM

Подписчики Даши засыпали свою любимицу комплиментами. "Если и есть в мире идеальные фигуры, то вы счастливая обладательница одной из них", "Ох, эти ноги", "Даша несомненно идеальное существо", – пишут фолловеры.

О необычной поездке Даши Астафьевай в метро, смотрите в сюжете:

Напомним, что в октябре прошлого года Даша Астафьева рассекретила свои параметры. Оказалось, что они очень приближены к модельным.

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