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Даша Астафьева показала, как ест "саму себя"

Кондитеры приготовили огромный торт в виде певицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:35
Автор торта и Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva
Автор торта и Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

Украинские кондитеры приготовили торт в виде секс-символа Украины Даши Астафьевой в натуральную величину. Это было одним из заданий кулинарного шоу "Король десертов". Поварам показали фото певицы, которое они должны были в точности воспроизвести в своем шедевре.

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Владимир Остапчук и Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Каждый из участников проекта отвечал за определенную часть тела, а готовый торт весом 60 кг оценила сама Астафьева. Судя по всему, десерт Даше понравился: она шаловливо трогала "себя" за грудь вместе с ведущим Владимиром Остапчуком, а позже без лишних сантиментов отрезала большой кусок от своей сладкой копии.

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"Дашу Астафьеву" разрезали на куски
Фото: instagram.com/da_astafieva
 

Ранее Даша Астафьева показала откровенное декольте в черном боди. На снимке она позирует в облегающем наряде с глубоким декольте, которое едва ли прикрывает пышную грудь певицы.

Напомним, Даша Астафьева опубликовала в Instagram романтичные фото с женихом, артистка снялась топлес в чувственной фотосессии, а также Даша восхитила поклонников смелой фотосессией, где позирует в обтягивающем черном гольфе и легкой юбке в тон. 

Смотрите видео и узнайте, почему Даша Астафьева недовольна своим внешним видом:

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Источник: "Сегодня"
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