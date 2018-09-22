Даша Астафьева показала, как ест "саму себя"

Кондитеры приготовили огромный торт в виде певицы

Автор торта и Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

Украинские кондитеры приготовили торт в виде секс-символа Украины Даши Астафьевой в натуральную величину. Это было одним из заданий кулинарного шоу "Король десертов". Поварам показали фото певицы, которое они должны были в точности воспроизвести в своем шедевре.

Владимир Остапчук и Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

Каждый из участников проекта отвечал за определенную часть тела, а готовый торт весом 60 кг оценила сама Астафьева. Судя по всему, десерт Даше понравился: она шаловливо трогала "себя" за грудь вместе с ведущим Владимиром Остапчуком, а позже без лишних сантиментов отрезала большой кусок от своей сладкой копии.

"Дашу Астафьеву" разрезали на куски Фото: instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева показала откровенное декольте в черном боди. На снимке она позирует в облегающем наряде с глубоким декольте, которое едва ли прикрывает пышную грудь певицы.

Напомним, Даша Астафьева опубликовала в Instagram романтичные фото с женихом, артистка снялась топлес в чувственной фотосессии, а также Даша восхитила поклонников смелой фотосессией, где позирует в обтягивающем черном гольфе и легкой юбке в тон.

Смотрите видео и узнайте, почему Даша Астафьева недовольна своим внешним видом: