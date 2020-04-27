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Даша Астафьева полностью оголилась, прикрывшись тюлью: фото 18+

Украинская звезда обнажилась перед объективом Сони Плакидюк

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:18

Украинская актриса и певица Даша Астафьева, которая ранее обнажилась перед объективом Сони Плакидюк, снова решила порадовать поклонников на карантине. Знаменитость оголила грудь перед камерой Сони. На пикантных снимках Даша позирует абсолютно обнаженной, прикрываясь тюлью.

Под опубликованными кадрами Астафьева назвала Соню Плакидюк гением. Подписчики в свою очередь забросали звезду комментариями с восхищением. Многие поклонники Даши считают ее одной из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса.

Обнаженная певица Даша Астафьева
Обнаженная певица Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Звезда оголилась перед камерой Сони Плакидюк
Звезда оголилась перед камерой Сони Плакидюк
Фото: instagram.com/da_astafieva

"Роскошь, которая проявляется в каждом взгляде... И, каждая встреча – на миллион. Я всегда говорю, что фотосессии с гениями бесценны! Важно, кто на тебя смотрит, и как тебя видят. Человек может посмотреть на тебя через самую дорогую линзу в мире, но у него будет червячок внутри, который всегда все прекрасное преломляет.
А могут быть случайные, неудержимые кадры, продолжительностью 17 минут, которые навсегда. И бесценны", – написала Даша Астафьева.

Смотрите в сюжете, как Даша Астафьева научила разговаривать птицу:

Напомним, что ранее Даша Астафьева позировала полуобнаженной среди ледников.

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