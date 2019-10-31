Даша Астафьева рассказала, что помогло ей избавиться от комплексов
Певица дала важный совет родителям
В эфире программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", популярная актриса и певица Даша Астафьева рассказала, что помогло ей избавиться от детских комплексов.
Даша Астафьева опубликовала пикантные снимки из новой фотосессии:
В детстве Дашу Астафьеву, которая недавно рассекретила свои параметры, считали "гадким утенком" и относились к ней не очень хорошо. Артистка была вынуждена бороться с буллингом и травлей одноклассников. Сегодня же Даша – успешная и популярная артистка, которая смогла превратить свои "минусы" в настоящие "плюсы".
"Единственное, что я могу посоветовать – родители, всегда поддерживайте своих детей! Мамы же всегда уверены, что их дети самые красивые, а те мамы, которые не знают этого, пусть просто поверят в то, что, если ребенок в детстве не очень красивый, у него всегда есть шанс доказать, что он лучший в чем-то еще", – поделилась Даша Астафьева.
Артистка признается, избавиться от комплексов ей помогли родные, за что она при каждом удобном случае их благодарит.
"Очень важно иметь поддержку родителей! Например, недавно мой отец праздновал день рождения, и единственное, что мне хотелось ему сказать: Спасибо! За то, что в нашем доме всегда была атмосфера любви, гармонии и замечательных отношений. Это очень помогло нам с братом выбрать правильную профессию и окружить себя хорошими людьми и друзьями. А это очень важно в жизни творческих людей", – рассказала артистка.
Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".
Ранее мы также писали, что Даша Астафьева живет с родителями своего возлюбленного.
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