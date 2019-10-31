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Даша Астафьева рассказала, что помогло ей избавиться от комплексов

Певица дала важный совет родителям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

В эфире программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", популярная актриса и певица Даша Астафьева рассказала, что помогло ей избавиться от детских комплексов.

Даша Астафьева опубликовала пикантные снимки из новой фотосессии:

В детстве Дашу Астафьеву, которая недавно рассекретила свои параметры, считали "гадким утенком" и относились к ней не очень хорошо. Артистка была вынуждена бороться с буллингом и травлей одноклассников. Сегодня же Даша – успешная и популярная артистка, которая смогла превратить свои "минусы" в настоящие "плюсы".

"Единственное, что я могу посоветовать – родители, всегда поддерживайте своих детей! Мамы же всегда уверены, что их дети самые красивые, а те мамы, которые не знают этого, пусть просто поверят в то, что, если ребенок в детстве не очень красивый, у него всегда есть шанс доказать, что он лучший в чем-то еще", – поделилась Даша Астафьева.

Артистка признается, избавиться от комплексов ей помогли родные, за что она при каждом удобном случае их благодарит.

Даша Астафьева в детстве с мамой
Даша Астафьева в детстве с мамой
Фото: instagram.com/da_astafieva

"Очень важно иметь поддержку родителей! Например, недавно мой отец праздновал день рождения, и единственное, что мне хотелось ему сказать: Спасибо! За то, что в нашем доме всегда была атмосфера любви, гармонии и замечательных отношений. Это очень помогло нам с братом выбрать правильную профессию и окружить себя хорошими людьми и друзьями. А это очень важно в жизни творческих людей", – рассказала артистка.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы также писали, что Даша Астафьева живет с родителями своего возлюбленного.

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