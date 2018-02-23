Даша Астафьева разместила фото в кружевном нижнем белье

Украинская певица, бывшая звезда Playboy Даша Астафьева снова порадовала своих подписчиков в Instagram пикантным фото.

На снимке звезда позирует в соблазнительном нижнем белье черного цвета, а лицо загадочно прикрыла черным перышком.

Поклонники восхитились новым фото и написали множество комплиментов в комментариях: "Ох, как порадовала", "Хороша Даша", "Даша ты всегда удивляешь,просто прекрасная", "Шедеврально! Вы очень женственны", "Роскошная фигура".

Фото: instagram.com/da_astafieva

Своими пикантными фото любит делиться с поклонниками и американская модель Эмили Ратаковски. Недавно Эмили опубликовала снимок, на котором она позирует топлес на диване.

Ранее Эмили Ратаковски разместила соблазнительный ролик в нижнем белье. 26-летняя Ратаковски часто снимается в рекламных кампаниях известных брендов, в том числе марок нижнего белья. 26-летняя модель стала известность после съемки топлес в клипе Робина Тика "Blurred Lines". Поклонники модели поздравили ее с Днем всех влюбленных и отметили, что она отлично выглядит на видео и фото рекламной кампании DKNY.