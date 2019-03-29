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Даша Астафьева снова эпатировала сеть "голым" фото

Модель порадовала поклонников пикантным фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:54
Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Сексуальная 33-летняя украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева часто принимает участие в эпатажных и откровенных фотосессиях. Несмотря на откровенные образы, фото артистки всегда выглядят эротично, но не вульгарно. 

На этот раз девушка опубликовала фото в стиле "ню". Пикантные места Дарьи "зацензурены". На снимке Дарья позирует полностью оголенной, накрывшись прозрачным целлофаном. Снимок сделан в черно-белом варианте.

Поклонники остались в восторге от снимка Даши и сделали ей сотни комплиментов: "Пример красивой вкусной настоящей сильной сексуальной энергии. Это редкость", "Наконец-то, Даша, вы просто ослепительны и респект за фото!", – пишут фанаты Астафьевой.

Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, Даша Астафьева показала пикантные кадры из новой фотосессии.Звзеда предстала с объемными мелкими кудрями в корсете и колготах в сеточку. Как выяснилось, фотосессия была осуществлена и опубликована в поддержку новых песни и клипа Даши Астафьевой - Playmate. 

Ранее  Даша Астафьева опубликовала в своем Instagram два фото, на которых она позирует в коротком облегающем платье и с длинными накладными прядями. 

Смотрите видео о самых откровенных платьях знаменитостей:

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Источник: Сегодня
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