Даша Астафьева снова эпатировала сеть "голым" фото

Модель порадовала поклонников пикантным фото

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

Сексуальная 33-летняя украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева часто принимает участие в эпатажных и откровенных фотосессиях. Несмотря на откровенные образы, фото артистки всегда выглядят эротично, но не вульгарно.

На этот раз девушка опубликовала фото в стиле "ню". Пикантные места Дарьи "зацензурены". На снимке Дарья позирует полностью оголенной, накрывшись прозрачным целлофаном. Снимок сделан в черно-белом варианте.

Поклонники остались в восторге от снимка Даши и сделали ей сотни комплиментов: "Пример красивой вкусной настоящей сильной сексуальной энергии. Это редкость", "Наконец-то, Даша, вы просто ослепительны и респект за фото!", – пишут фанаты Астафьевой.

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, Даша Астафьева показала пикантные кадры из новой фотосессии.Звзеда предстала с объемными мелкими кудрями в корсете и колготах в сеточку. Как выяснилось, фотосессия была осуществлена и опубликована в поддержку новых песни и клипа Даши Астафьевой - Playmate.

Ранее Даша Астафьева опубликовала в своем Instagram два фото, на которых она позирует в коротком облегающем платье и с длинными накладными прядями.

Смотрите видео о самых откровенных платьях знаменитостей:

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