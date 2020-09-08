Даша Астафьева в необычном наряде снялась в нежной фотосессии: фото

Поклонники были в восторге от нового образа артистки

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева снялась в новой фотосессии для одного из косметических брендов. Нежные снимки Даша опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Даша демонстрирует свою фигуру в необычном наряде: мини-шортах и майке с причудливыми гофрированными элементами нежно-розового оттенка. В руках красавица держит пионы. Образ для фотосессии Даша дополнила золотистыми босоножками на каблуке и крупными серьгами.

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

В комментариях Астафьевой сделали сотни комплиментов. Артистке написали ее коллеги и поклонники: "Нет сил от этой красоты", "Красотка наша любимая", "Очень красиво", "Классно", "Красотка", "Богиня", "Ну очень красивая", "Неземная", "Красивая прическа".

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

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Напомним, Даша Астафьева очаровала фигурой в ярком боди. На снимках Астафьева предстала в нюдовом боди с надписями. Купальник подчеркивает все достоинства фигуры звезды. Ранее Даша Астафьева очаровала черно-белым фотосетом в откровенном наряде.

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