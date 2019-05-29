Даша Астафьева заговорила о свадьбе и пополнении в семье

Певица уже распланировала свадьбу с Артемом Кимом

Даша Астафьева Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" популярная певица и модель Даша Астафьева призналась, что мечтает о свадьбе со своим возлюбленным.

"Нам уже хотелось бы узаконить наши отношения. И нашим родителям точно. Любая девушка за 30 меня поймет", – говорит Даша Астафьева.

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Тем не менее, сыграть свадьбу влюбленные сейчас не могут. Из-за непростой ситуации вокруг Артема (по сообщениям СМИ, он подозревается в хищении 27 миллионов гривен) страдают и их отношения.

"Бывает, в какие-то моменты мне кажется, что эти проблемы побеждают наши отношения, – признается певица. – Но я все время сама с собой веду диалог. Нужно быть сильной, нужно находить в себе силы закрывать глаза на какие-то нервы и ситуации, которые от нас не зависят", – отметила певица.

Даша Астафьева и Артем Ким Фото: instagram.com/da_astafieva

Впрочем, пара не сдается. Несмотря на постоянную тревогу и множество страхов, Даша уже даже успела распланировать их свадьбу.

"Я почему-то всегда представляла наш свадьбу с гостями в красивых нарядах, этими милыми фотографами. Мне бы хотелось, чтобы в нашей крепкой семье произошло пополнение, чтобы была уверенность. Но и не в этот момент, когда у нас проблемы. Каждый день мы просыпаемся и не знаем, чем он закончится. Как только появились проблемы, я даже не знала, как вообще спать, как приходить домой. У меня развилось столько страхов и неуверенности", – разоткровенничалась Даша Астафьева в эфире телеканала "Украина".

Напомним, ранее мы писали о том, что Даша Астафьева рассказала о своих самых больших страхах.

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