Даша Астафьева замечена в центре Киева в экстравагантном образе

Певица запустила серию короткометражек "Киевские истории"

Даша Астафьева снимает серию короткометражек о Киеве Фото: пресс-служба

Певица и актриса Даша Астафьева проехалась в киевском метро в длинном ретроплатье, и при этом зачитывала строки из известного стихотворения. Теперь на YouTube-канале Даши вышел ролик, в котором она стоит в очереди за популярной среди киевлян "Перепичкой", декламируя слова поп-хита 2000-х "Сойти с ума" группы Reflex.

Даша Астафьева проехалась в киевском метро:

Как выяснилось, ролик — первая история из серии короткометражек о Киеве, которые Даша планирует выпустить на своем канале.

"Идея снимать эти маленькие истории пришла ко мне во сне. Такое часто бывает, и то, что удается запомнить, время от времени воплощается в реальность. Эти стихотворения, они же песни детства, произносились именно с такой интонацией в моем сне. Проснувшись, я очень долго смеялась, а потом решила записать всё на диктофон. Это была одна из немногих идей, которая на утро не показалась мне глупой. Вместе с братом мы записали аудио в студии, и понеслось", – рассказывает певица.

Первый ролик из серии "Киевских историй" решили снять возле культового для горожан места "Киевская перепичка" не просто так. Певица считает, что это место заколдованное, ведь уже столько лет здесь изо дня в день собираются огромные очереди. Но разовое удовольствие определенно стоит того.

"Я планирую продолжать снимать. Хочется рассказать побольше историй о местах, людях и своих собственных эмоциях. Ведь мне посчастливилось встретить замечательных компаньонов, которые так же, как и я, относятся к юмору и красоте, и без тени сомнения вляпались со мной в эту авантюру. Спасибо им", – говорит Астафьева.

Какие еще места выберет Даша для съемок своего проекта и какими будут новые образы звезды – пока не сообщается.

Ранее мы также писали, что Даша Астафьева заговорила о свадьбе и пополнении в семье.

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