Даша Квиткова поделилась, с каким "сюрпризом" они с Никитой Добрыниным столкнулись за две недели перед свадьбой
Супругам пришлось очень оперативно искать новую локацию
Украинский ведущий и экс-герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и его супруга Дарья Квиткова, которые сделали друг другу подарок на свадьбу, вовсю готовятся к предстоящему празднику.
12 августа наконец-то состоится долгожданная свадьба, которую звездным супругам пришлось перенести из-за карантина, но расписались в мае, как и планировали. Внезапно, всего за пару недель до свадьбы, на Никиту и Дарью обрушился новый вопрос – перенос локации. Об этом Даша Квиткова рассказала подписчикам в Instagram.
"Неспокойные соседи жалуются на нашу террасу, поэтому там даже микрофоны включать нельзя", – написала Даша Квиткова.
За считанные дни до свадьбы супругам пришлось срочно искать новую локацию и заново решать технические моменты. Но влюбленные не теряют свой позитивный настрой.
"Глаз деергается. Хочется открыть бутылку Мартини и уйти в закат. Держу кулачки, скрещиваю пальцы и стучу по дереву, чтобы все прошло хорошо", – добавила супруга Никиты Добрынина.
В рамках проекта Сегодня.Lifestyle MARRY ME IN 2020! Даша Квиткова и Никита Добрынин рассказали о своей предстоящей свадьбе.
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