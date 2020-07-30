Даша Квиткова поделилась, с каким "сюрпризом" они с Никитой Добрыниным столкнулись за две недели перед свадьбой

Супругам пришлось очень оперативно искать новую локацию

Украинский ведущий и экс-герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и его супруга Дарья Квиткова, которые сделали друг другу подарок на свадьбу, вовсю готовятся к предстоящему празднику.

12 августа наконец-то состоится долгожданная свадьба, которую звездным супругам пришлось перенести из-за карантина, но расписались в мае, как и планировали. Внезапно, всего за пару недель до свадьбы, на Никиту и Дарью обрушился новый вопрос – перенос локации. Об этом Даша Квиткова рассказала подписчикам в Instagram.

Даша Квиткова и Никита Добрынин Фото: instagram.com/kvittkova

"Неспокойные соседи жалуются на нашу террасу, поэтому там даже микрофоны включать нельзя", – написала Даша Квиткова.

За считанные дни до свадьбы супругам пришлось срочно искать новую локацию и заново решать технические моменты. Но влюбленные не теряют свой позитивный настрой.

"Глаз деергается. Хочется открыть бутылку Мартини и уйти в закат. Держу кулачки, скрещиваю пальцы и стучу по дереву, чтобы все прошло хорошо", – добавила супруга Никиты Добрынина.

В рамках проекта Сегодня.Lifestyle MARRY ME IN 2020! Даша Квиткова и Никита Добрынин рассказали о своей предстоящей свадьбе.

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