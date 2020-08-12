Даша Квиткова показала подружек невесты и первое свадебное платье: фото

Девушка также продемонстрировала свой макияж и декор места, где проходит торжество

Сегодня, 12 августа, герой шоу "Холостяк", ведущий Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова устраивают пышное свадебное торжество, куда позвали всех родных и близких. Даша Квиткова в своем Instagram в режиме реального времени делится с подписчиками всеми подробностями.

Девушка показала свое "платье для танцев", а также – подружек невесты, которые облачились в длинные платья темно-зеленого цвета.

"Мои самые красивые девочки. Как вам образы? P.S. На мне не официальное платье", – подписала снимок Квиткова.

Даша Квиткова с подружками невесты Фото: instagram.com/kvittkova

Также невеста показала свой макияж и прическу, которые сделали ей стилисты и визажисты сегодня утром.

Даша Квиткова Фото: instagram.com/kvittkova

Кроме этого, в Instagram Даши появились первые кадры места, где проходит торжество.

Скриншот: Instagram Даши Квитковой

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Ранее пара показала подготовку к свадьбе. Кроме этого, Даша показала фото с девичника, поблагодарив близких подруг за поддержку и любовь. На фото Квиткова запечатлена в окружении четырех девушек. В описании к снимку победительница "Холостяка" рассказала, как прошел ее девичник.

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