Даша Квиткова показала подружек невесты и первое свадебное платье: фото
Девушка также продемонстрировала свой макияж и декор места, где проходит торжество
Сегодня, 12 августа, герой шоу "Холостяк", ведущий Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова устраивают пышное свадебное торжество, куда позвали всех родных и близких. Даша Квиткова в своем Instagram в режиме реального времени делится с подписчиками всеми подробностями.
Девушка показала свое "платье для танцев", а также – подружек невесты, которые облачились в длинные платья темно-зеленого цвета.
"Мои самые красивые девочки. Как вам образы? P.S. На мне не официальное платье", – подписала снимок Квиткова.
Также невеста показала свой макияж и прическу, которые сделали ей стилисты и визажисты сегодня утром.
Кроме этого, в Instagram Даши появились первые кадры места, где проходит торжество.
Подборка самых странных курьезов на свадьбах – смотрите видео:
Ранее пара показала подготовку к свадьбе. Кроме этого, Даша показала фото с девичника, поблагодарив близких подруг за поддержку и любовь. На фото Квиткова запечатлена в окружении четырех девушек. В описании к снимку победительница "Холостяка" рассказала, как прошел ее девичник.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное