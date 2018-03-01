Даша Трегубова узнала о пополнении у горы Килиманджаро, а Роза Аль-Намри год прожила в Южном Йемене

3 марта в 19:00 телеканал СТБ презентует свой новый проект — "Світами за скарбами". 8 пар счастливчиков отправятся в путешествие по разным уголкам мира, чтобы пройти непредсказуемые испытания и в итоге найти главный приз — 500 000 гривен. Вместе с ведущей Розой Аль-Намри участники будут развозить на ослах подарки детям по немецким деревням, собирать из прохожих античную картину возле римского Пантеона и учиться выживать во вьетнамских джунглях. Вдохновленные премьерой "Світами за скарбами", звезды СТБ вспомнили и о своих самых ярких путешествиях.

Роза Аль-Намри целый год прожила в Южном Йемене

Для ведущей "Світами за скарбами" самое яркое путешествие было в Южный Йемен, на родину ее отца. "Самое яркое путешествие в моей жизни – с отцом на его родину, Южный Йемен. Тогда мне пришлось экстерном сдавать экзамены в школе. Я пропустила почти год обучения, и надо было все догонять. Я сдавала экзамены за два года, то есть перескакивала из второго сразу в пятый класс. В Южном Йемене уникальная природа: я везде ходила с энциклопедией. Там есть и горы, и море, и даже острова, где живут обезьяны, леопарды. Ты едешь по городу, и можешь запросто встретить варана. Я видела гремучую змею, с которой, кстати, очень хотела поиграть и взять в руки. Этим я сильно напугала отца. Там я впервые увидела ящерицу, которая, перепугавшись, открыла огромный капюшон. Мы гуляли по берегу, и я увидела что-то большое, как корабль. Оказалось, что это кит выбросился на берег… В общем, природа уникальная! Выросший в Украине ребенок приехал в абсолютно другую страну. Арабские женщины по-другому одеваются, и культура совершенно иная. Да и местные жители на меня смотрели с удивлением, ведь я тоже от них отличалась. Во-первых, моя кожа светлее, чем у них. А во-вторых, вела себя не так, как их дети. Знакомиться с другой культурой в раннем возрасте мне было очень интересно. Мы прожили там год. Женщины жили в горах, они спускались по два часа за водой, потом поднимались обратно. И я на это все смотрела, понимала, что это моя семья, и это часть меня. Но уже тогда знала, что сама буду жить по-другому. Это столкновение двух разных миров было для всех очень необычным. Я понимаю, что мы родные люди, но живем параллельно. У нас две совершенно разных культуры, два совершенно разных мира".

Эктор Хименес-Браво в Амазонии встретил ягуара и нашел анаконду

"Это путешествие было несколько лет назад, и оно по праву остается самым экстремальным в моей жизни! Мы с братом решили провести несколько дней в джунглях Амазонии, и все началось в Перу. Кстати, именно там река Амазонка берет начало, – говорит судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво. – Наша небольшая команда выглядела таким образом: я, мой брат, гид и женщина, которая нам готовила. Мы добрались до Икитос – это популярный город в перуанской Амазонии. И оттуда начали свой путь на каноэ. К слову сказать, мы попали в такой сезон, когда река становится очень полноводной. Поэтому нам приходилось углубляться далеко в джунгли, чтобы найти место для кемпинга. Просто потому, что вокруг берега все плавало. А когда мы передвигались на каноэ, то ветви деревьев, лианы – все касалось наших голов, а на верхушках этих деревьев сидели разные животные. Настолько дикие джунгли мы выбрали для своего путешествия. Я говорю о кемпинге, но он был точно не таким, как где-то обычных условиях. Мы просто сооружали своеобразный тент из москитной сетки и куска пластика, который ее держал. Одна сетка – на одного человека. Знаете, когда на улице жара, то человеку хочется надевать только купальный костюм. В джунглях же ты – полностью одет. Иначе москиты съедят твое тело живьем! Моя одежда была из спецткани, очень плотной. Но москиты умудрялись пить мою кровь даже через эту ткань! Самое страшное в джунглях – это пережить ночь. Ночью ты пытаешься заснуть, хотя слышишь, как разные животные подходят и принюхиваются к твоему телу…Темнота стоит такая, какой никто в жизни не видел. Не видно даже собственных рук. Даже если небо ясное, светит луна и звезды, то растительность настолько густая, что полностью перекрывает небо, свету не просочиться. Ну и, конечно, самый страшный момент – это если ты ночью захочешь в туалет. В джунглях все вокруг влажное, все шевелится, всё живет. Животных очень много. Многие из них маскируются под деревья, и ты этого не поймешь, пока случайно не дотронешься! Кроме того, мы видели тогда ягуара. И даже нашли кожу анаконды. Она была длиной более трех метров! Единственное место, где можно безопасно находиться, – это каноэ. В каноэ мы завтракали, обедали. В каноэ мы выходили на середину реки, и оттуда ныряли в Амазонку – купаться можно только таким образом. Ближе к берегу вода кишит пираньями, а в центре реки очень сильное течение, и их уносит. Кстати, питались мы пираньями в том числе. Очень вкусная рыба!".

Надежда Матвеева в Португалии дегустировала сушеную треску

Ведущую "Все буде добре" и "Все буде смачно!" поразила Португалия. "Больше всего меня поразила Португалия, где я побывала осенью. Я посетила два крупнейших города этой страны – это Порту и Лиссабон. Оба города были солнечными и прекрасными в это осеннее время. Меня просто восхитила архитектура Португалии. Ведь основная изюминка всех старинных зданий – это Азолежу, то есть облицовка специально керамической плиткой. Я была очень удивлена, когда увидела, что все внешние стены домов облицованы керамической плиткой, прямо как у нас ванных комнатах, например. Но Португальцы это любят, это их традиция, благодаря которой здания выглядят разнообразно, ярко, красиво и стильно. Их точно ни с чем не спутаешь! Еще я была удивлена, что квартиры в Португалии очень небольших размеров, даже по сравнению с нашими. И зачастую окна выходят не во двор, а прямо на улочки. Через окно даже можно увидеть эти маленькие комнаты, в которых люди живут достаточно большими семьями. А вдоль улочек сохнет постиранное белье, которое сушат, развесив прямо под окнами. Выглядит это, будто время на этих улочках остановилось. Интересна и местная кухня. В Португалии нужно обязательно попробовать бакальяу – это блюдо, которое готовят из сушеной соленой трески. Не факт, что вам оно понравится, но это настоящий вкус португальской кухни. Причем, треска в водах около Португалии не водится, ее завозят из других мест еще с тех пор, когда из Португалии отправлялись первые путешественники на освоение новых земель. Они в дорогу брали соленую треску, вымачивали ее и только после этого готовили. Эта традиция сохранилась, и португальцы до сих пор так готовят треску, хотя можно есть свежую рыбу, которая водится там. Кроме архитектуры и вкусной еды я в восторге от океана! Выросшая у моря, я очень его люблю, но океан увидела впервые. Как бы та же соленая вода и пенные волны, а ощущение ярче, будто перед тобой действительно безграничное пространство. К тому же, я была в том месте Атлантического океана, где река впадает в океан, где фактически пресная вода смешивается с соленой океанической. И хотя, кажется, что океан безграничен, там он как раз начинается. В это месте очень загадочно и романтично, мне казалось, что со мной происходит какое-то чудо. Людей вокруг было не очень много, я могла практически сама любоваться океаном, будто он весь мой. Приятные воспоминания оставили и улыбчивые жители этой страны. Скорей всего, португальцы много отдыхают, потому что часто на улицах можно увидеть людей, которые просто прогуливаются, и кажется, что они ничего не делают. Но они точно умеют наслаждаться жизнью, хотя история этого народа нелегкая. В частности из-за того, что там происходили сильные землетрясения, которые привели к гибели многих людей. Португальцы хранят память об этих событиях, и бережно относятся к историческим ценностям и к природе, при этом, сохраняя оптимистичный настрой. Это чувствуется. Мне кажется, там я не видела ни одного человека, который шел бы с недовольным выражением лица. Хотя, сказать, что это богатая и экономически очень развитая страна нельзя, ведь по сравнению с другими странами Европы португальцы живут довольно скромно, тем не менее, не теряют оптимизма".

Даша Трегубова узнала о пополнении у горы Килиманджаро

По словам ведущей нового шоу СТБ "Цієї миті рік потому", в ее жизни было много ярких путешествий. "В моей жизни было много ярких путешествий. Я необычный турист: редко беру "all inclusive", чтобы просто поваляться на пляже. Как правило, стараюсь выбирать интересные маршруты. Если самый красивый отдых для меня – это Мальдивы, то самый экстремальный и незабываемый – Африка, подъем на Килиманджаро! Я полетела туда несколько лет назад. Изначально у меня не было такой цели – покорить одну из самых высоких и известных гор в мире. Я приехала к друзьям. И уже там, на месте, мы приняли решение подняться на Килиманджаро. Но мы даже представить не могли, насколько это будет сложно… Конечно, я, как человек, который никогда не ходил в горы, понимала, что это авантюра. Но мне в принципе к авантюрам не привыкать (улыбается). Могу сказать, что это был одновременно самый потрясающий и сложный подъем на высоту 6 тысяч метров. Восхождение и схождение длилось целую неделю. На Килиманджаро люди поднимаются группами. И, как уже позже выяснилось – покорять такие вершины решаются путешественники с опытом. К примеру, они поднимались на Тянь-Шань или хотя бы на Говерлу. И тут я… которая кроме Андреевского спуска в Киеве никуда и не ходила (смеется). В первые дни подъема я получила очень много полезных рекомендаций, которые сразу же усвоила. А вот ребята-новички из соседней группы не рассчитали свои силы – они бодро начали путь, чуть ли не вприпрыжку. Но так как в горах воздух разреженный и сложно дышать – через пару часов их уже нужно было тащить волоком. Я запомнила при инструктаже фразу – "горы не любят суеты". Видимо, я настолько вдохновилась этими словами, что умудрилась дойти до самой вершины. Кстати, покорить Килиманджаро удалось только половине путешественникам из ста! Я, как ни странно, была в их числе. Поднявшись, я почувствовала момент триумфа. Мы встретили на Килиманджаро рассвет. Помню, что в наушниках у меня тогда играли песни "Океана Эльзы". Люди, которые шли за мной, уже позже мне признались – если бы я остановилась, то и они бы вряд ли продолжили восхождение. Для меня это было испытанием собственных сил. Когда кажется, что их уже нет, но тебе очень хочется дойти до конца – они находятся. У меня в тот момент открылось не только второе дыхание, но и третье, и четвертое, и пятое! Кстати, в тот день, когда мы спустились, я узнала чудесную новость – я стану мамой. Можно сказать, что моя дочь тоже побывала на Килиманджаро (улыбается)".

Ранее Роза Аль-Намри рассказала о своих впечатлениях от посещенных стран, а также дала некоторые советы путешественникам.