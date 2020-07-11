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Даша Ульянова из "Холостяк-10" призналась в романах с женатыми

Сегодня, 09:12

Девушке хотелось, чтобы ей уделяли внимание и дарили дорогие подарки

Победительница романтического шоу "Холостяк-10"Даша Ульянова, которая накануне рассказала о своем новом ухажере, старшем ее почти в два раза, призналась, что у нее были романы с женатыми мужчинами. Об этом девушка заговорила в интервью ведущей Анне Олицкой в ее YouTube-проекте "Без комплексов".

Так, 23-летняя Даша рассказала, что раньше у нее было несколько романов с женатыми мужчинами. Девушке хотелось, чтобы ей уделяли внимание богатые мужчины, делали подарки. Она выросла в достатке, поэтому стремилась, чтобы в будущем у нее была такая жизнь, как в детстве.

Победительница "Холостяка-10" Дарья Ульянова
Победительница "Холостяка-10" Дарья Ульянова
Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

"Я стремилась встречаться с богатым мужчиной, рассказывать подружкам о наших тайных встречах. На последнем курсе начала ездить в Киев каждые выходные, хотя училась в Харькове. Там познакомилась с мужчиной. Ему тогда было 35 лет, а мне 20", – говорит Ульянова.

Победительница "Холостяка" утверждает, что первое время была влюблена и ничего не замечала. Мужчина давал ей деньги и ей это нравилось.

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Однако Даша отмечает, что не могла позвонить, приехать, остаться вместе с ним. Позже поняла, что жила иллюзиями и является всего лишь любовницей.

Вскоре девушка влюбилась в другого мужчину, который также оказался женатым.

"Мой следующий мужчина также был женат. Он скрывал свою жену, однако все и так было понятно. Меня покорила его мужская харизма. В конце концов, эти отношения тоже сошли на нет", – признается она.

Отметим, что после завершения проекта "Холостяк-10" Дарья и главный герой шоу Максим Михайлюк не стали продолжать отношения. Недавно девушка объяснила, что Максим признался ей в измене сразу после окончания шоу.

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