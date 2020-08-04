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Даше Астафьевой – 35: ТОП-5 самых горячих клипов знойной красотки

Сегодня, 15:42

4 августа певица и модель Даша Астафьева отмечает свой день рождения

4 августа популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая удивила неожиданной сменой имиджа, отмечает свой день рождения. Ей исполняется 35 лет. Сегодня.Lifestyle решили вспомнить самые горячие клипы Даши, которые хочется пересматривать снова и снова.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе ( с 2016 года – Покров) Днепропетровской области. После окончания школы она поступила на режиссерский факультет Днепропетровского училища культуры.

Карьера Астафьевой как певицы началась в Киеве, где она познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. А вот популярность к Даше пришла благодаря участию в группе NikitA. В 2017 году девушка начала сольную карьеру.

Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Модельная карьера Даши Астафьевой развивалась также постепенно. Она начала принимать участие в фотосессиях с 16-ти лет. В апреле 2006 года Астафьева стала "playmate месяца" украинского издания Playboy, а в 2008 году модель пригласили на съемки в США.

ТОП-5 самых горячих клипов Даши Астафьевой

Основной инстинкт

Fetish

Самое главное

Самое Главное [Andi Vax Remix]

PLAYMATE

Ранее Даша Астафьева появилась в эффектном наряде и примерила образ блондинки.

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