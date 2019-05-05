Давно готова: Даша Астафьева заговорила о свадьбе

Украинская певица и модель мечтает о скромной и тихой свадебной церемонии

Даша Астафьева заговорила о свадьбе Фото: instagram.com/da_astafieva

Одна из самых ярких и сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева, которая показала, как правильно позировать перед камерой, давно готова к свадьбе, семье и детям. Певица уже долгое время встречается с бизнесменом Артемом Кимом, в отношении которого ведется следствие, но пожениться влюбленные не могут. Почему – читайте далее в материале.

Ранее в многочисленных интервью Астафьева часто говорила, что замужество не является для нее приоритетом. Сейчас же певица готова идти под венец. В программе "Светская жизнь" модель призналась, что мешает осуществить ее мечту.

"Самая главная проблема, почему мы не женимся – уголовное дело моего жениха. Потому что у Артема даже нет паспорта", – говорит Даша.

Даша Астафьева и Артем Ким Фото: instagram.com/da_astafieva

Она также рассказала, как должна выглядеть идеальная свадебная церемония. "Вообще, не нужно делать свадьбу пышной, приглашать всех, с кем ты когда-то сломал ногу и т.д. Свадьба – это очень интимный праздник, на котором должны быть твои близкие люди… Мы планируем нашу свадьбу с первого дня нашего знакомства!.. У нас есть некоторые проблемы, и я надеюсь, что они уйдут из нашей жизни, и, видимо, нас станет больше и мы будем официально в браке!", – добавила Астафьева.

Напомним, что в 2017 году бойфренда Даши Астафьевой Артема Кима задержали по подозрению в хищении 27 миллионов гривен. Его посадили под домашний арест и запретили выезжать из страны. Позже Соломенский районный суд Киева продлил арест Кима 13 января 2019 года.

Ранее мы писали о том, что Даша Астафьева рассказала о своих самых больших страхах.

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