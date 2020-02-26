"Дай Бог, чтобы ты не узнала такого горя": Любовь Успенская со скандалом покинула шоу Ксении Собчак

Звезда шансона обвинила ведущую в непрофессионализме

Совсем недавно после громкого семейного скандала дочь российской певицы Любови Успенской покинула Россию и уехала к своему отцу в Америку. Как и просила 30-летняя Татьяна Плаксина, певица дала свободу своему единственному ребенку и перестала опекать дочь.

Казалось бы, что все страсти в их семье утихли, но Любовь пришла на новое шоу Ксении Собчак "Док-ток". Исполнительница пыталась рассказать свою правду поклонникам, но Ксения откровенно провоцировала Любовь. Более того, Собчак пыталась доказать звездной гостье, что она недостаточно любила дочь, поэтому у Татьяны сейчас проблемы с психикой. Мол, все дети звездных мам тяжело переносят их популярность.

Ксения задала ряд щепетильных вопросов, которые в результате вывели звезду шансона из себя. В криках и со скандалом Успенская покинула шоу, пожелав ведущей никогда не ощутить подобного горя: "Дай Бог, чтобы ты не узнала такого горя. Не хочу больше слушать эту чушь".

Любовь Успенская представила песню на украинском языке:

Позже на своей странице в Insragram певица опубликовала огромный пост и заявила, что разочарована поведением Ксении Собчак. По ее мнению, у журналистов не осталось ничего святого.

"Это не пост о справедливости. Ее нет смысла искать в мире продажной журналистики, это не пост о боли, это призыв молча прочесть, подумать и понять, что же происходит сейчас с нами, между людьми... А главное – 10 раз подумать всем, кто соберется идти на шоу и к "желтым журналистам", подобным Ксении Собчак, осознавая, что даже невозможно будет предположить, какой душевной болью это может обернуться! Нет, я не ждала, что Ксения Собчак компилирует мои слова в нечто способное развенчать общественный резонанс относительно событий, происходящих в моей семье. Но я была уверена, что у нее по крайней мере хватит мудрости и рассудка помочь остановить бесконечный поток негатива в адрес меня и моей дочери. Как же ловко у Ксении получалось режиссировать сценарием программы, закрывая рты, обрывая фразы и не давая сказать и слова не то,что мне, но и моим близким приглашенным друзьям", – написала звезда шансона.

Ксения Собчак также не стала отмалчиваться и оставила под публикацией комментарий. Телезвезда написала, что действовала в рамках приличия и ни разу не нарушала границы артистки: "Вы просто пришли, чтобы выглядеть определенным образом, и вам не понравилось, что я вытащила из вас то, что вы не хотели рассказывать. Я журналист, я не могу вас поддержать или вставать перед вами на колени – я могу только постараться разобраться в ситуации".

Напомним, что до этого дочь Любови Успенской выдвинула новые обвинения матери.

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