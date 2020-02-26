Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Дай Бог, чтобы ты не узнала такого горя": Любовь Успенская со скандалом покинула шоу Ксении Собчак

Звезда шансона обвинила ведущую в непрофессионализме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:07

Совсем недавно после громкого семейного скандала дочь российской певицы Любови Успенской покинула Россию и уехала к своему отцу в Америку. Как и просила 30-летняя Татьяна Плаксина, певица дала свободу своему единственному ребенку и перестала опекать дочь.

Казалось бы, что все страсти в их семье утихли, но Любовь пришла на новое шоу Ксении Собчак "Док-ток". Исполнительница пыталась рассказать свою правду поклонникам, но Ксения откровенно провоцировала Любовь. Более того, Собчак пыталась доказать звездной гостье, что она недостаточно любила дочь, поэтому у Татьяны сейчас проблемы с психикой. Мол, все дети звездных мам тяжело переносят их популярность.

Читайте также:
"Матери больно на это смотреть": дочь Любови Успенской удивила новым поступком

Ксения задала ряд щепетильных вопросов, которые в результате вывели звезду шансона из себя. В криках и со скандалом Успенская покинула шоу, пожелав ведущей никогда не ощутить подобного горя: "Дай Бог, чтобы ты не узнала такого горя. Не хочу больше слушать эту чушь".

Любовь Успенская представила песню на украинском языке:

Позже на своей странице в Insragram певица опубликовала огромный пост и заявила, что разочарована поведением Ксении Собчак. По ее мнению, у журналистов не осталось ничего святого.

"Это не пост о справедливости. Ее нет смысла искать в мире продажной журналистики, это не пост о боли, это призыв молча прочесть, подумать и понять, что же происходит сейчас с нами, между людьми... А главное – 10 раз подумать всем, кто соберется идти на шоу и к "желтым журналистам", подобным Ксении Собчак, осознавая, что даже невозможно будет предположить, какой душевной болью это может обернуться! Нет, я не ждала, что Ксения Собчак компилирует мои слова в нечто способное развенчать общественный резонанс относительно событий, происходящих в моей семье. Но я была уверена, что у нее по крайней мере хватит мудрости и рассудка помочь остановить бесконечный поток негатива в адрес меня и моей дочери. Как же ловко у Ксении получалось режиссировать сценарием программы, закрывая рты, обрывая фразы и не давая сказать и слова не то,что мне, но и моим близким приглашенным друзьям", – написала звезда шансона.

Ксения Собчак также не стала отмалчиваться и оставила под публикацией комментарий. Телезвезда написала, что действовала в рамках приличия и ни разу не нарушала границы артистки: "Вы просто пришли, чтобы выглядеть определенным образом, и вам не понравилось, что я вытащила из вас то, что вы не хотели рассказывать. Я журналист, я не могу вас поддержать или вставать перед вами на колени – я могу только постараться разобраться в ситуации".

Напомним, что до этого дочь Любови Успенской выдвинула новые обвинения матери.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Она человек без души": дочь Любови Успенской выдвинула новые обвинения матери "Взяла деньги за продажную информацию": дочь Любови Успенской покинула Россию "Всю жизнь живу в шантаже": Любовь Успенская шокировала признанием о разводе с мужем
шоу скандал певица Ксения Собчак Любовь Успенская
Реклама

Новости партнеров

Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
"Я всегда буду живая": экс-муж Заворотнюк рассказал о ее молитве
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Пирог с замороженной смородиной из песочного теста: рецепт
Пирог с замороженной смородиной из песочного теста: рецепт

Популярные статьи

Вчера, 15:12Fun

Играют, едят и спят вместе: овчарка "усыновила" хорька, фото и видео

Вчера, 12:38Wellness

Коронавирус: как отличить опасное заболевание от ОРВИ и простуды

Вчера, 12:10Шоу-бизнес

"Покажу вам немного секретиков": Алла Мазур позировала полуобнаженной

Вчера, 08:55Food

Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов

Вчера, 01:37Fun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

24 февраляFun

Масленица-2020: поздравления и открытки

24 февраляАфиша

Что посмотреть на 8 Марта: ТОП лучших фильмов к празднику

24 февраляFood

Три рецепта тонких блинов на молоке

24 февраляWellness

Коронавирус атакует нас не первый раз: что надо знать о смертельных штаммах

24 февраляFun

Украинец выходит на одиночные протесты с прикольными плакатами: фото

24 февраляШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

24 февраляFun

Ученые открыли древний саркофаг и увидели тайное изображение бога: фото и видео

24 февраляFun

Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты

24 февраляFood

Масленица-2020: лучшие идеи несладких начинок для блинов

24 февраляШоу-бизнес

Екатерина Репяхова обиделась на СМИ и опубликовала обнаженное фото

24 февраляEvents

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

Новости партнеров

Всплыли страшные подробности о страданиях Анастасии Заворотнюк
Всплыли страшные подробности о страданиях Анастасии Заворотнюк
Полезные советы от том, как хранить сыр: это важно знать
Полезные советы от том, как хранить сыр: это важно знать
Курица с апельсинами. Необычный рецепт приготовления
Курица с апельсинами. Необычный рецепт приготовления
"Что с ее носом?": новое фото Аллы Пугачевой поразило сеть
Умер Кирк Дуглас: чем запомнился актер из золотого века
Умер Кирк Дуглас: чем запомнился актер из золотого века
Таїсія Повалій здивувала мережу фото на інвалідному візку
Таїсія Повалій здивувала мережу фото на інвалідному візку
5 способов выглядеть стильно в холодную пору
5 способов выглядеть стильно в холодную пору
Лола из
Лола из "Школы" порадовала поклонников новым фото