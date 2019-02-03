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Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет

Артист признавался, что хотел бы уехать на необитаемый остров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:49
Децл Фото: instagram.com/thegammaone
Децл
Фото: instagram.com/thegammaone

Сегодня, 3 января, в Ижевске на 36-летнем году жизни скончался знаменитый российский рэпер Децл. В ряде СМИ появилось неожиданное сообщение о том, что 12 лет назад рэпер в одном из интервью признался, что хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет, сообщает StarHit.

Сообщается, что в интервью 12-летней давности, которое, по иронии судьбы артист дал именно в Ижевске он заявил следующее: ""Я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет — надо подумать над этой темой".

Позже, в 2015 году журналисты напомнили ему о давнем интервью и "планах инсценировать смерть", на что Децл ответил: "Хорошо, что напомнили. Я подумаю. Еще три годика осталось". Однако добавил, что на самом деле планирует дожить до 450 лет.

По предварительным данным артист скончался от остановки сердца. Больше подробностей о смерти Децла пока нет.

Напомним, в сети появилась реакция жены и матери Децла на его смерть. На кончину артиста также отреагировали многие знаменитые артисты – коллеги рэпера: Потап, Птаха, Баста, Джиган, Сергей Шнуров, Тимати и другие.

 

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