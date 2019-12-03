Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дед Мороз для олигарха: Павел Зибров рассказал о заоблачном гонораре

Украинский певец на закрытой вечеринке выступил в образе Деда Мороза

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:01
Павел Зибров
Павел Зибров
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

В эксклюзивном интервью за кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет вечером 31 декабря, народный артист Украины Павел Зибров рассказал, как стал Дедом Морозом для олигарха и почему хочет повторить такой эксперимент.

Узнайте также, почему мать Павла Зиброва сдала его в интернат:

Популярный украинский артист рассказал о первом опыте перевоплощения в главного новогоднего героя. Оказалось, Павел Зибров пошел на это за немаленький гонорар и хочет повторить такой ход.

"Дедом Морозом я был один раз, кстати, на вечеринку меня пригласил выступить один олигарх. Ну, я говорю, хорошо, спою, все нормально, хорошая компания. А он спрашивает: "А можете еще быть Дедом Морозом?". А я никогда не был ним, но меня заверили, что все будет нормально – вот гости, вот подарки, только надо изменить голос, чтобы меня никто не узнал. Представляете, бас-баритон – ну, как не узнать Павла Зиброва? К тому же еще и усы, потом отклеились. Ну, ничего, в принципе, поработал Дедом Морозом, мне это понравилось!", – рассказал Павел Зибров журналистам телеканала "Украина".

Павел Зибров
Павел Зибров
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Несмотря на то, что роль Деда Мороза известный артист примерил впервые, признается – гости остались довольны.

"Тот олигарх мне несколько тысяч сверху дал, и из меня вышел замечательный Дед Мороз. Вот теперь думаю, кто бы меня в следующий раз пригласил так? Олигархи, просыпайтесь, Павел Зибров это сделает здорово!", – поделился Павел Зибров за кулисами праздничного шоу "Привіт, 20-ті!".

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек.

Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, Павел Зибров и группа MOZGI рассказали, когда их можно встретить в киевском метро.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Павел Зибров рассказал, что мать просила его сделать перед смертью Павел Зибров рассказал, как относится к Даше Астафьевой Звезды за рулем: Павел Зибров и Ахтем Сеитаблаев вспомнили курьезные истории
Новый год Дед Мороз певец Павел Зибров
Реклама

Новости партнеров

Каменських прийшла без білизни на церемонію M1 Music Awards-2019
Каменських прийшла без білизни на церемонію M1 Music Awards-2019
Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
Можно ли пить вчерашний чай?
Можно ли пить вчерашний чай?
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 16:12Fun

Сын случайно отправил матери свои интимные фото

Вчера, 12:45Fun

Похудевшая на 32 килограмма женщина рассказала, как сбросила вес: фото

Вчера, 11:57Travel

Розовый понедельник: Wizz Air распродает авиабилеты от 8 евро

Вчера, 11:01Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Вчера, 09:08Wellness

Как вылечить ангину у взрослого: лучшие таблетки и народные средства

Вчера, 08:36Events

Выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине

Вчера, 08:10Техно

Эксперты определили смартфоны с лучшей фотокамерой в 2019 году

1 декабряПсихология

Гороскоп на неделю 1-7 декабря: все знаки зодиака

1 декабряШоу-бизнес

Нежность и трепет: в сети обсуждают выступление Тины Кароль и Dan Balan на М1 Music Awards 2019

1 декабряEvents

Первый день зимы: красивые картинки, открытки, фото, стихи и поздравления

1 декабряFun

Девушка подобрала бездомного котенка, а он оказался пумой ягуарунди

1 декабряШоу-бизнес

Лилия Подкопаева призналась, какое имя дала новорожденной дочери

1 декабряТехно

ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей 2019 года

1 декабряШоу-бизнес

М1 Music Awards. П'ять: список победителей

30 ноябряСтиль

Екатерина Кухар удивила прозрачным нарядом на вечеринке

30 ноябряFun

Ученых удивил пес, который жил 18 тысяч лет назад: фото

Новости партнеров

Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
5 важнейших причин того, почему японки не толстеют
5 важнейших причин того, почему японки не толстеют
7 самых действенных методов победы над грибком на стенах дома
7 самых действенных методов победы над грибком на стенах дома
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк
Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк
Экс-жена Потапа прокомментировала отношения их сына с Каменских
Экс-жена Потапа прокомментировала отношения их сына с Каменских
Когда человек начинает стареть?
Когда человек начинает стареть?