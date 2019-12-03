Дед Мороз для олигарха: Павел Зибров рассказал о заоблачном гонораре

Украинский певец на закрытой вечеринке выступил в образе Деда Мороза

Павел Зибров Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

В эксклюзивном интервью за кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет вечером 31 декабря, народный артист Украины Павел Зибров рассказал, как стал Дедом Морозом для олигарха и почему хочет повторить такой эксперимент.

Узнайте также, почему мать Павла Зиброва сдала его в интернат:

Популярный украинский артист рассказал о первом опыте перевоплощения в главного новогоднего героя. Оказалось, Павел Зибров пошел на это за немаленький гонорар и хочет повторить такой ход.

"Дедом Морозом я был один раз, кстати, на вечеринку меня пригласил выступить один олигарх. Ну, я говорю, хорошо, спою, все нормально, хорошая компания. А он спрашивает: "А можете еще быть Дедом Морозом?". А я никогда не был ним, но меня заверили, что все будет нормально – вот гости, вот подарки, только надо изменить голос, чтобы меня никто не узнал. Представляете, бас-баритон – ну, как не узнать Павла Зиброва? К тому же еще и усы, потом отклеились. Ну, ничего, в принципе, поработал Дедом Морозом, мне это понравилось!", – рассказал Павел Зибров журналистам телеканала "Украина".

Павел Зибров Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Несмотря на то, что роль Деда Мороза известный артист примерил впервые, признается – гости остались довольны.

"Тот олигарх мне несколько тысяч сверху дал, и из меня вышел замечательный Дед Мороз. Вот теперь думаю, кто бы меня в следующий раз пригласил так? Олигархи, просыпайтесь, Павел Зибров это сделает здорово!", – поделился Павел Зибров за кулисами праздничного шоу "Привіт, 20-ті!".

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек.

Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, Павел Зибров и группа MOZGI рассказали, когда их можно встретить в киевском метро.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.