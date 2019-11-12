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Дела амурные: Alina Pash рассказала, кем занято ее сердце

Украинская певица пока не спешит замуж

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Alina Pash
Alina Pash

Начинающая украинская певица Alina Pash, которая после выступления в честь празднования Дня Независимости Украины получила угрозы, раскрыла журналистам программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" подробности личной жизни.

У солистки группы KAZKA роман с иностранцем. Все подробности в видео:

На вопрос, занято ли сердце певицы, Алина ответила утвердительно и даже призналась, что ее возлюбленный – француз: "Да, занято прекрасным французом". Но вот свадьбы фанатам в ближайшее время не стоит ожидать. Алина призналась, что не любит подобные торжества.

"Я не люблю свадьбы. А если она и будет, то это будет лет через 10 на корабле, возле острова Кекова (у берегов Турции, – ред.)", – призналась певица.

Отметим, что Alina Pash удостоилась награды в номинации "Певица года" по версии Elle Style Awards 2019. Получая награду, девушка даже прослезилась и сказала, что посвящает ее своей маме: "Эта победа моей маме, она воспитала меня клевой и я ее ей отдам".

Напомним, что Pianoбой и Alina Pash выпустили новый совместный клип.

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