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"Дела обстоят очень тяжел": известный российский певец о состоянии Анастасии Заворотнюк

Артист предполагает, что здоровье у "Няни Вики" ухудшилось

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:31
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с тяжким недугом – раком мозга четвертой стадии. И пока ее супруг – фигурист Петр Чернышев – гастролирует за пределами России, о состоянии звезды почти ничего не известно. Поклонникам лишь остается ждать, когда Анастасия появится на публике и сделает заявление.

О болезни Анастасии Заворотнюк смотрите в сюжете:

Как считает солист популярной в 90-х годах группы "Дюна" Виктор Рыбин, дела обстоят очень плохо, если Анастасия Заворотнюк не появляется на публике. Он не понаслышке знает, что такое борьба с тяжелым недугом. Ведь он сам и его супруга Наталья Сенчукова впервые признались, что долгое время страдают от общей болезни – базально-клеточного рака кожи.

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"Там дело куда более серьезное и сложное. Если Настя не появляется на публике, то, видимо, дела обстоят очень тяжело. Нам всем надо всем молиться, чтобы произошло чудо. А родные правильно делают, что скрывают все подробности – это их личное дело. Мы сами не утаивали диагноз только потому, что хотели предупредить людей и попросить не повторять наших ошибок", – сказал Рыбин изданию "Дни. Ру".

Напомним, что недавно Петр Чернышев удалил все фотографии из своего Instagram. В сети сразу же заговорили о том, что супруг больной Анастасии Заворотнюк хочет развестись с ней.

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