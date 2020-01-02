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Дело Кевина Спейси о домогательствах: еще одна жертва умерла при загадочных обстоятельствах

Суд приостановил разбирательства скандального дела

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:28
Кевин Спейси и его адвокат в суде
Кевин Спейси и его адвокат в суде
Фото: Getty Images

Дело голливудского актера Кевина Спейси о сексуальных домогательствах всколыхнуло Америку. Но самым неожиданным поворотом разбирательств стали три загадочные смерти истцов. Так, в мае этого года погибла одна из первых, кто заговорил о домогательствах со стороны актера, Линда Калкин. Женщину сбила машина. При этом, водителю, который наехал на нее, обвинение предъявлено не было. О смерти второй жертвы – массажиста – стало известно еще в сентябре.

Смотрите видео о голливудских секс-скандалах:

Как сообщает издание Deadline, на днях стало известно о смерти третьего фигуранта скандального дела – 47-летнего Ари Бена, который рассказал о приставаниях звезды "Карточного домика" в 2007 году на ужине, посвященном вручению Нобелевской премии мира. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.

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Отметим, что многие сочли смерть третьего истца довольно мистической и связали ее с опубликованным ранее рождественским роликом с участием Кевина Спейси. Отметим, что именно в этом ролике знаменитость призывал поклонников "убивать добротой" своих врагов.

Напомним, что в 2017 году Кевин Спейси не получил премию международной телевизионной академии "Эмми", которая ранее была присуждена ему за вклад в развитие телеиндустрии. А все из-за того, что звезда сериала "Звездный путь: Дискавери" Энтони Рэпп заявил, что Спейси "пытался соблазнить его", когда они вместе играли в бродвейской пьесе 30 лет назад.

Ранее мы писали, что известное шоу с Азией Ардженто сняли с эфира из-за секс-скандала.

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