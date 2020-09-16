Дело Михаила Ефремова могут пересмотреть: появились новый адвокат и потерпевшие

Адвокат актера готовит апелляцию на приговор

Актер Михаил Ефремов, которого приговорили к восьми годам лишения свободы, уже неделю пребывает в московском СИЗО. Сейчас делом актера занялся новый адвокат Роман Филиппов, который готовит апелляцию на приговор. Кроме этого, в деле появились новые потерпевшие, сообщает "СтарХит".

В Пресненский суд Москвы с жалобой обратилась компания-собственник автомобиля, которым управлял погибший в ДТП Сергей Захаров. Юрист, представляющий ее интересы, просит отменить приговор Ефремову, потому что считает его незаконным: мол, были допущены существенные нарушения норм уголовно-процессуального права.

Михаил Ефремов Фото: Getty Images

Компания-владелец машины просит признать ее потерпевшим в деле, так как автомобиль был полностью уничтожен во время аварии.

"Мы уже подавали одну апелляцию в ходе процесса, в середине августа, однако, она была отклонена судьей — причем не обосновано", – прокомментировал "СтарХиту" адвокат Иван Арестов.

Появление нового потерпевшего также может дать стороне Ефремова обстоятельство, смягчающее наказание — это добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате совершения преступления.

Напомним, Михаил Ефремов дал интервью из СИЗО и пожаловался на адвоката. Кроме этого, сестра Михаила Ефремова рассказала, как семья актера переживает его тюремное заключение.

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