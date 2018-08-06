Деми Ловато сделала официальное заявление после своей передозировки героином

Певица написала письмо поклонникам в соцсети

Деми Ловато. Фото: instagram.com/ddlovato

Популярная американская певица Деми Ловато недавно попала в больницу. Звезду госпитализировали из-за передозировки героином. Поклонники певицы были взволнованы и ждали официальных заявлений. Представитель Деми прокомментировал слухи о передозировке и сказал, что эта информация – недостоверна.

Позже Деми сама решила рассказать о случившимся, написав большое письмо в своем Instagram:

"Я всегда открыто говорила о моем пути и зависимости. За это время я поняла, что болезнь – это не то, что может испариться или исчезнуть бесследно. Это что-то, что я должна побороть, так как я не сделала этого до сих пор.

Я хочу поблагодарить Бога за то, что я жива и здорова, моих поклонников, за вашу любовь и поддержку. Ваши молитвы и позитивные мысли помогли мне найти правильный путь в это тяжелое время.

Деми Ловато Фото: instagram.com/ddlovato

Хочу поблагодарить мою семью, команду и сотрудников медицинского центра, которые были рядом со мной все время. Если бы не они, я бы не была тут, с вами и не писала бы это письмо.

Теперь мне нужно время, чтобы лечиться и сосредоточиться на моем пути к трезвости и выздоровлению. Никогда не забуду ту любовь, которую вы подарили мне и надеюсь, что однажды я смело смогу сказать, что успешно прошла лечение и теперь здорова".

Напомним, стало известно, кто спас Деми Ловато.