Деми Ловато срочно госпитализировали из-за передозировки героином

Агент певицы раскрыл подробности ее текущего состояния

Деми Ловато. Фото: instagram.com/ddlovato

25-летняя американская певица Деми Ловато была госпитализирована из-за передозировки тяжелыми наркотиками, передает CNN. Согласно заявлению представителя певицы, вокалистка находится в сознании, сейчас она в больнице в окружении своей семьи.

Источник, близкий к семье Ловато, ранее сообщал CNN, что госпитализация певицы была результатом явной передозировки героином.

Однако представитель певицы заявил обратное: "Деми уже в сознании. Она сейчас находится со своей семьей. Родственники хотят поблагодарить всех за любовь, молитвы и поддержку. Некоторая информация, о которой сообщалось ранее, – неверна, и они с уважением просят сохранить приватность и неприкосновенность, не спекулируя слухами, поскольку ее здоровье и восстановление – сейчас самое главное".

Деми Ловато Фото: instagram.com/ddlovato

Пожарная служба Лос-Анджелеса подтвердила CNN, что она получила звонок в 11:22 утра по местному времени, передав его неотложной медицинской помощи, которая доставила 25-летнюю Деми в больницу.

Старший сотрудник правоохранительных органов также рассказал, что Ловато находится в Медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Чиновник сказал, что она "стабильна и находится в сознании".

Деми Ловато госпитализировали во вторник, 24 июля, через несколько недель после того, как певица, которая боролась со злоупотреблением психоактивными веществами, призналась, что недавно перенесла рецидив.

Напомним, актриса Хизер Локлир была госпитализирована после освобождения из тюрьмы.