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Деми Мур показала редкие архивные фото со старшей дочерью: тогда и сейчас

Сегодня, 13:40

Актриса также поздравила дочь с 32-летием

Старшей дочери голливудских актеров – Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер исполнилось 32 года.

В честь этого Деми в своем Instagram-аккаунте опубликовала серию архивных фото с дочерью и трогательно поздравила ее с днем рождения.

"Слова не могут передать любовь, благодарность и радость, которые я испытываю к тебе. Ты великолепная женщина, но ты всегда будешь моим ребенком...Ты изменила мою жизнь и придала ей значение, превосходящее все, что я когда-либо знала. С днем рождения, Румер Гленн! Я люблю тебя вечность", – написала Деми.

Деми Мур показала архивные фото с дочкой Румер
Фото: instagram.com/demi.moore
Деми Мур показала архивные фото с дочкой Румер
Фото: instagram.com/demi.moore
Деми Мур показала архивные фото с дочкой Румер
Фото: instagram.com/demi.moore
Деми Мур показала архивные фото с дочкой Румер
Фото: instagram.com/demi.moore
Деми Мур показала архивные фото с дочкой Румер
Фото: instagram.com/demi.moore
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Отметим, что кроме Румер у Брюса Уиллиса и Деми Мур также есть еще две дочери: 29-летняя Скаут и 26-летняя Талула. Уиллис и Мур поженились в 1987 году, объявили о расставании в 1998, а развелись – в 2000 году. Тем не менее, все эти годы бывшая пара поддерживает теплые отношения. Даже карантин экс-супруги проводили вместе в доме у Мур.

Брюс Уиллис живет под одной крышей с Деми Мур – смотрите видео:

Ранее мы сообщали, что Деми Мур назвала главную причину своих трех неудачных браков.

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