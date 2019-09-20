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Деми Мур раскрыла скандальные подробности жизни с Эштоном Кутчером

Голливудская актриса обвинила экс-мужа в супружеской неверности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Деми Мур с Эштоном Кутчером
Деми Мур с Эштоном Кутчером
Фото: Getty Images

Известная американская актриса Деми Мур, которую ранее заподозрили в романе с женщиной-дизайнером, публично рассказала скандальные подробности супружеской жизни с Эштоном Кутчером.

Ранее актер Эштон Кутчер сбил человека. Детали в сюжете:

Голливудская красотка в своих мемуарах под названием "Наизнанку" обвинила бывшего супруга Эштона Кутчера в том, что он дважды ее предал и склонил к занятию сексом втроем – с еще одной женщиной. Пока мемуары только анонсированы и не выпущены тиражом, но отрывки автобиографии опубликовало издание Radar Online.

"Я хотела показать ему, какой классной и веселой я могу быть. Но секс втроем – это уже перебор", – написала 56-летняя знаменитость. 

По словам Мур, сразу после отказа в групповом сексе, Эштон изменил ей на супружеской кровати с молодой девушкой по имени Бритни Джонс. После нее у актера была еще одна любовница. 

Голливудская актриса Деми Мур
Голливудская актриса Деми Мур
Фото: Getty Images

"В свое оправдание Эштон сказал, что все это произошло из-за того, что мы привлекли постороннего человека в свои отношения, что в какой-то степени размыло границы", – заявила актриса.  

Отметим, что супруги состояли в браке 6 лет. По словам актрисы, за это время она пережила выкидыш на шестом месяце беременности, после которого впала в депрессию, стала злоупотреблять алкоголем и сильнодействующими обезболивающими препаратами.

Напомним, что ранее в интервью Мила Кунис рассказала о разводе с Эштоном Кутчером и своей "беременности".

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