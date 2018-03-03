Деми Роуз показала пышные формы на пикантном фото в Instagram

22-летняя британская модель Деми Роуз поделилась с поклонниками весьма пикантным снимком в Instagram. На нем модель позирует в белом боди, оголив ягодицы.

В Сети Деми также называют "британской Ким Кардашьян", которая также славится своими пышными формами. Но если Ким приобрела их благодаря хирургическим операциям, Деми в некоторых интервью зарубежными изданиям объясняла, что у нее то как раз, в отличие от Кардашьян, все натуральное.

Фото: instagram.com/demirosemawby

Ранее Деми Роуз поделилась с поклонниками снимками в Instagram, на которых позирует в синей юбке и топе, демонстрируя всем свое шикарное декольте. Свой образ Роуз дополнила ярким макияжем и красными массивными серьгами-кисточками.

Не так давно 37-летняя американская телезвезда и светская львица Ким Кардашьян разместила в Instagram новое соблазнительное фото.На снимке звезда позирует в короткой белой юбке и белом лифе, в который она едва уместила свой пышный бюст. Некоторых подписчиков звезды.