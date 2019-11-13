День доброты: украинские звезды рассказали о добрых делах

Римма Зюбина, Павел Зибров и другие растрогали поклонников

Ирина Билык Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", поздравили звезд с Днем доброты и узнали о неожиданных добрых делах, которые им делали близкие люди и даже незнакомцы.

Известную украинскую актрису Римму Зюбину, которая ушла из Молодого театра, недавно растрогала незнакомка в цветочной лавке, о чем звезда охотно и вдохновленно рассказывает.

"Зашла за мной одна дама в магазин и обратилась – спросила, какие цветы мне больше нравятся из тех, что она показала. Я ответила, а когда выбрала свои, ко мне возвращается эта прекрасная женщина, и говорит: "А это цветы – вам", – поделилась Римма Зюбина.

Римма Зюбина Фото: facebook.com/z.rimma.z

А вот звезда "Реальной мистики" Елена Репина рассказала невероятную историю. Началось все с того, что актриса откровенно призналась, как осталась без новогодних подарков.

"Два года назад кто-то в Facebook спросил: кому какие подарки принес Дед Мороз? Я честно написала, что Дед Мороз моей семье принес, и перечислила, а сам Дед Мороз – я, остался, ну, так себе – без ничего", – смеясь рассказала Елена Репина. А дальше произошло невероятное – женщина, которую актриса никогда не видела, исправила ситуацию. – И Лариса, замечательная мастерица, мне прислала на Старый Новый год шикарный наряд от кутюр. Это было настолько неожиданно! Но еще больше я была поражена, когда в следующем году на праздник она прислала еще одно платье!".

Неожиданные подарки, которые приходятся по душе, обожает и Ирина Билык. Правда, по-настоящему певицу удивил не незнакомец, а давний друг – в этом году украинский бизнесмен подарил звезде авто за 1,2 млн гривен.

Ирина Билык Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Он знал, что я собираю на машину. Ну, знаете, как бывает: здесь собрала, здесь уже потратила, – комментирует Ирина Билык. – Многие мои поклонники пишут, что я заслужила. Поэтому я просто, как Золушка, буду думать, что заслужила".

Однако сделать доброе дело вовсе не означает потратить тысячи. Вот, например, Павел Зибров на всю жизнь запомнил добрый поступок, который сделала его мать. Будущий артист учился в музыкальной школе-интернате имени Лысенко, где очень скучал по родителям.

"Каждый приезд был плановый у мамы – раз в неделю она приезжала меня навещать, и здесь она приехала посреди недели. Мне было 9 лет, пацан еще сопливый, по маме соскучился, и здесь бах, открываются двери, и в интернат заходит мама с орехами, с пирожками", – вспомнил Павел Зибров.

Павел Зибров Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Звезды на собственном примере доказывают – чтобы делать добрые дела, не обязательно ждать особую дату или праздник. И запоминаются на всю жизнь не только ценные подарки, но и букет цветов без повода.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы также писали, что Ирина Билык показала, как выглядела в молодости.

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