День Независимости 2019: Анатолий Анатолич рассказал о новом проекте телеканала "Украина"

Телеведущие покажут зрителям особенности нашей страны

Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Специально ко Дню Независимости программа "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина" подготовила праздничный эфир. Анатолий Анатолич, Лилия Ребрик, Григорий Герман и Мария Мельник отправятся в разные уголки Украины, чтобы показать зрителям особенности и красоту нашей страны.

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"День Независимости – главный праздник нашей страны и одновременно начало нового телевизионного сезона. Темп специального праздничного марафона на телеканале "Украина" задаст "Ранок з Україною". Это будет беспрецедентный проект – такого еще точно не делало ни одно утреннее шоу нашей страны за все время независимости. Кадры, которые вы увидите, большая команда "Ранку" снимала по всей Украине. Были задействованы сотни людей, преодолено тысячи километров по суше, воздуху и воде, чтобы снять масштабный трехчасовой блок марафона от нашего шоу. Я думаю, теперь мы однозначно можем подавать заявку в "Книгу рекордов" как самое масштабное утреннее шоу в истории", – поделился ведущий "Ранку з Україною" Анатолий Анатолич.

Съемки проекта ко Дню Независимости Украины 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ведущая утренней программы на телеканале "Украина" Мария Мельник говорит, что во время просмотра специального выпуска, ни один зритель не останется равнодушным.

"Ранок з Україною" в День Независимости – это уникальная возможность почувствовать невероятный колорит различных уголков Украины! Зритель вместе с командой "Ранку" будет идти, ехать, плыть и даже лететь... все это чтобы разглядеть, почувствовать, ощутить, какая нереальная наша страна! Я вам гарантирую: вы не сможете оторваться от экрана. Это будет весело, эмоционально, драйвово и по-настоящему!", – приоткрыла завесу новая ведущая программы Мария Мельник.

Одним из главных замыслов эфира – открыть украинцам новую, туристическую Украину, рассказать об уютных уголках нашей земли, природа и виды которых не хуже, чем в самых известных туристических местах мира.

"Думаю, что эфир вдохновит многих больше путешествовать по Украине! Лично я теперь точно хочу еще раз посетить Закарпатье с семьей... ведь пейзажи, которые мы там увидели, скорее напоминают картинку из рекламы! И невозможно насмотреться на эту красоту!", – рассказала Мария Мельник.

Ведущие "Ранку з Україною" Мария Мельник и Григорий Герман Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Руководитель проекта Валерия Лозгачова, говорит – ведущим "Ранку з Україною" во время подготовки к эфиру пришлось пройти много испытаний и память об этом останется на всю жизнь.

"Этот эфир будет впечатляющим! Во время съемок наши ведущие испытали на себе все возможные виды транспорта: вертолет, бричку, двухместный велосипед и тому подобное. Плыли морем, покоряли горы и даже примеряли образы князей! Все это было сделано, чтобы зрители воочию увидели, какая многогранная, могущественная и красивая наша матушка Украина!", – поделилась руководитель программы "Ранок з Україною" Валерия Лозгачова.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

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