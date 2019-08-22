День Независимости 2019: DZIDZIO признался, как отметит праздник

Артист также заинтриговал поклонников новым проектом

Уже в эту субботу, 24 августа, телеканал "Украина" соберет вместе лучших артистов. В День Независимости они представляют не только хиты, которые давно стали любимыми, но и совершенно новые песни. Группа KAZKA исполнит попурри. А вот "НеАнгелы" – перепоют песню Валерия Меладзе. Удивит зрителей и DZIDZIO.

За кулисами фронтмен Михаил Хома рассказал, как отмечает День Независимости.

"В День Независимости утром надо встать, помолиться богу и поблагодарить за наше государство. Вчетвером помолились, потом едем на концерт, выступили, поздравили всех украинцев в том месте с днем рождения нашего государства, спели, подняли людям настроение и праздновать", – говорит артист.

DZIDZIO Фото: instagram.com/dzidzio

Кроме того, День Независимости – единственный день, когда DZIDZIO позволит себе отдохнуть. Потому что этим летом график шоумена настолько плотный, что он признается – даже спать некогда.

"Уставшие, очень много не спим, но оно того стоит, потому что это новый вызов, я еще такого не делал, скоро увидите", – признался Михаил.

Напомним также, DZIDZIO признался, как провел долгожданные выходные с мамой.

Празднуйте День Независимости вместе с новостями "Сегодня":

22 августа – смотрите спецпроект "День украинца" о повседневной жизни украинцев во всем мире;

23 августа – следите за всеукраинской экспедицией и установлением рекорда Украины ко Дню государственного флага;

24 августа – празднуйте День Независимости и присоединяйтесь к награждению необычайных Героев "Сегодня".

Новости "Сегодня" объединяют всю страну!

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram