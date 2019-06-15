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День отца 2019: ТОП-5 самых стильных пап украинского шоу-бизнеса

Рейтинг известных и стильных отцов нашей страны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Григория Решетник со своими сыновьями Иваном и Дмитрием
Григория Решетник со своими сыновьями Иваном и Дмитрием
Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

16 июня 2019 в Украине отмечается День отца. В честь праздника Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых стильных звездных пап Украины. 

Смотрите видео о брутальных отцах в Голливуде:

Серди представителей украинского бомонда множество счастливых и успешных отцов, но наша редакция сделала свой рейтинг ТОП-5 самых стильных мужчин, которые удачно развивают карьеру и воспитывают детей. 

Ведущий и ресторатор Николай Тищенко 

47-летний столичный ресторатор и ведущий самых популярных шоу Украины Николай Тищенко – уже дважды отец. Он воспитывает сыновей. От первого брака у него родился сын Данил, сейчас мальчику уже 14 лет, и он не живет с отцом, но они часто проводят время вместе. Также у Николая во втором браке с молодой женой Аллой Барановской в 2017 году родился сын Давид. 

Николай Тищенко со своей семьей
Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko
Николай Тищенко со своей семьей
Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko
Николай Тищенко со своей семьей
Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko
Николай Тищенко со своей семьей
Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko
Николай Тищенко со своей семьей
Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko
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Николай Тищенко очень много уделяет внимания внешнему виду и физической форме. Он часто устраивает вечеринки в своих киевских ресторанах и подбирает самые стильные образы. Особенно звезда пытает страсть к брючным костюмам-тройкам. 

Режиссер Алан Бадоев

С именитым украинским режиссером Аланом Бадоевым мечтает поработать едва не каждая знаменитость и даже за пределами нашей страны. Его гениальный подход к созданию клипов отражается и на его выборе в одежде. Алан предпочитает casual и streetstyle.

Алан Бадоев с дочкой Лолитой
Алан Бадоев с дочкой Лолитой
Фото: instagram.com/alanbadoev

Украинская знаменитость воспитывает дочь Лолиту от экс-супруги и популярной ведущей Жанны Бадоевой. Из-за частых поездок звезды за границу дочь мало времени проводит с отцом, но все равно между ними сохраняются теплые отношения. 

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Ведущий Владимир Остапчук

Еще одна восходящая звезда украинского шоу-бизнеса – ведущий Владимир Остапчук. 34-летний артист стал отцом второго ребенка в марте прошлого года и недавно впервые показал лицо сына Эвана. Также ведущий Евровидения 2017 вместе со своей супругой Еленой воспитывает дочку Эмилию.

Владимир Остапчук с детьми
Владимир Остапчук с детьми
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Профессия Владимира в какой-то степени вынуждает артистка выглядеть безупречно. В его гардеробе не перечислить стильных брючных костюмов. Да и в обычной жизни папа двоих детей следит за своим внешним видом. 

Владимир Остапчук с женой Еленой и дочкой Эмилией
Владимир Остапчук с женой Еленой и дочкой Эмилией
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Ведущий Григорий Решетник

Семья популярного ведущего шоу "Холостяк" – настоящий пример для подражания. Счастливый папа двоих сыновей Ивана и крохотного Дмитрия вместе со своей супругой Кристиной постоянно публикует красивые фотографии в Instagram. Безупречный вид и белая одежда – одно из самых главных критериев Гриши при выборе гардероба. 

Ведущий Гриша Решетник с сыновьями
Ведущий Гриша Решетник с сыновьями
Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Семья Григория Решетника
Семья Григория Решетника
Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"А мы на стиле..." – продюсер и автор украинских хитов Потап 

Украинский продюсер и музыкант Потап (Алексей Потапенко), который недавно ошеломил поклонников новостью о свадьбе с певицей Настей Каменских, также попадает в наш рейтинг самых стильных отцов Украины. Правда, у артиста совсем нестандартное чувство стиля, а в его гардеробе нет классических брючных костюмов. Черные балахоны, кепки и брюки oversize – главное комфорт. 

Потап с 10-летним сыном Андреем
Потап с 10-летним сыном Андреем
Фото: instagram.com/realpotap

Стоит отметить, что за последний год Потап основательно взялся за свое здоровье, начал бегать и наладил питание. Это не могло не сказаться на его внешнем виде.

Алексей воспитывает сына от первой жены и партнера по бизнесу – Ирины Горовой. И, несмотря на то, что бывшие супруги уже давно вместе не проживают, Потап старается проводить свободное время с 10-летним Андреем. К слову, Потап и Настя признались, что планируют в будущем детей. Так, что ждем пополнения в украинском шоу-бизнесе. 

Напомним, ранее Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об установлении Дня отца, который будет отмечаться в третье воскресенье июня. Также мы подготовили поздравления любимому папе.

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