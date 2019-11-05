День рождения Ксении Собчак: ТОП-5 громких скандалов с участием звезды

Катафалк, политические дебаты и развод с актером – что еще вы не знали о звездной блондинке

Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Российская ведущая Ксения Собчак сегодня, 5 ноября, отмечает свой день рождения. Известная блондинка к 38 годам успела добиться успехов благодаря не только влиятельному отцу – политику Александру Собчаку, но и своему жесткому характеру.

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Светская львица никогда не смолчит, если ей что-то не по душе, и в карман за словом не полезет. Более того, Ксения не боится высказываться касательно политики и задавать неудобные вопросы во время интервью, поэтому на ее счету множество громких скандалов.

Сегодня.Lifestyle в честь дня рождения Ксении Собчак сделали подборку самых громких скандалов с ее участием.

Скандальный развод с Максимом Виторганом и новый роман

Год назад Ксения развелась со своим первым супругом, актером Максимом Виторганом, но бракоразводный процесс получился весьма громким и скандальным. Супруги друг друга не обвиняли и даже утверждали, что расстались на позитивной ноте. Но, кажется, что все не так гладко! 21 января 2019 года бывший супруг Собчак не сдержал гнев и подрался с Константином Богомоловым. Тогда еще роман Ксении с режиссером был тайным. Максим на ревностной почве разбил Константину нос.

Ксения Собчак и Максим Виторган Фото: Instagram.com

Инцидент произошел возле одного из московских заведений. Виторган появился в кафе, где на тот момент отдыхал Богомолов, после чего мужчины вышли на улицу. Спустя некоторое время, как сообщают очевидцы, Богомолов вернулся в заведение уже с разбитым носом. Тогда Ксению обвинил в изменах законному супругу, а сама знаменитость сражу прокомментировала скандал вокруг драки.

В своем Телеграм-канале Ксения рассказала, что она, мягко говоря, в шоке от количества новостей о ней в сети: "Театральные премьеры людей интересуют меньше, чем личные разборки".

Комментарий Ксении Собчак Фото: скриншот

Кроме этого в сети появилось видеозапись с камер наблюдения в кафе, куда Виторган приехал за Богомоловым. На видео видно, как мужчины выходят из кафе, Виторган разбивает лицо Богомолову, тот возвращается в кафе, а после – там появляется Ксения Собчак.

Разборки с глянцевым журналом после фестиваля "Кинотавр"

Перед тем, как выйти замуж за режиссера Константина Богомолова, ведущая долгое время скрывала от общественности свой новый роман. Влюбленные не опровергали слухи о своих отношениях, но и не подтверждали их, периодически появляясь на светских мероприятиях вместе. Один из таких светских выходов во время фестиваля "Кинотавр" в Сочи закончился разборками Ксении с редакцией известного журнала.

Дело в том, что редакция опубликовала на обложке глянца фото Собчак с Богомоловым и назвала их одной из самых красивых пар фестиваля.

Скриншот из соцсети

"Вообще, мне всегда казалось правильным спрашивать у героев их разрешения, прежде чем ставить на обложку", — обратилась Собчак к журналу в их блоге.

На возмущения Ксении сразу же отреагировали и отметили, что она с Константином позировала вместе фотографу на публичном мероприятии, не скрываясь.

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"Будучи человеком из индустрии, вы наверняка могли предположить, что эти снимки будут опубликованы, в том числе и на обложке…", — получила такой ответ Ксения.

Но такой ответ совсем не устроил Собчак, она все равно считает действия издания неправомерными. В тоже время звезда однозначно прокомментировала свой роман с Богомоловым.

"Мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем отношения", — ответила она.

Свадебный катафалк

Свадебная церемония Ксении Собчак и Константина Богомолова стала топ-темой этого года среди российского бомонда. Второй брак ведущая решила отметить по-особому, чтобы запомнить на всю жизнь. И это ей удалось! Общество было шокировано выбором свадебного кортежа – черного катафалка, украшенного красными гвоздиками. Молодожены приехали на таком весьма экстравагантном транспорте к ЗАГСу и удивили всех присутствующих. Более того, многие начали обвинять невесту в богохульстве и неуважении к религиозным законам.

Ксения и Константин приехали на катафалке в ЗАГС Фото: Instagram.com

После такого перформанса с автомобилем Ксения и Константин обвенчались в церкви. До сих пор поклонники не понимают, для Собчак таинство венчания действительно важно или она лишний раз решила подчеркнуть факт атеизма.

Стакан воды в лицо Владимиру Жириновскому

На прошлых выборах президента России Ксения Собчак решила попробовать свои силы и выдвинула свою кандидатуру на голосование. Телезвезда яро выступала против действующей власти и не боялась вступать в дебаты с опытными чиновниками.

В ходе одних из таких дебатов кандидат в президенты облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Выступление одного из кандидатов в президенты России Сергея Бабурина прервал Жириновский, и начал эмоционально спорить с ним. Собчак сказала, что в его возрасте вредно так волноваться, на что Жириновский ответил "Заткнись, ты дура".

Ведущий дебатов призвал лидера ЛДПР успокоиться, но тот продолжил. "С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" — это там разврат. Пусть заткнется", — сказал Жириновский.

"Участники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем вы", — ответила Собчак.

Жириновский продолжил обзывать Собчак. После слов о ее сомнительных умственных способностях, Собчак не выдержала и вылила на политика стакан воды. "Видите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами", — сказала Собчак.

"Нищеброды в Монако" – скандальное высказывание Ксении Собчак

Два года назад Собчак вызвала волну гнева среди подписчиков всего одним постом в Instagram. Еще будучи в браке с Максимом Виторганом, звезда отправилась в Монако в гости к приятелям-олигархам. Единственное, что напрягало ведущую во время отдых – простые туристы. Она заявила, что нужно последовать примеру экзотического королевства Бутан и ввести правило – чтобы "всякие нищеброды с фотоаппаратами не слонялись вокруг особняков и яхт олигархов и не мешали отдыхать солидным людям".

Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

"Попала в закрытую страну невероятной красоты. Начало мне уже нравится – молодой король Бутана продвигает концепт "эксклюзивного туризма": по закону турист должен потратить (и предъявить документ) не менее 250 долларов в сутки на человека плюс налог 70 долларов за день пребывания. Что отрезает сразу кемпинги и кучи китайцев. В итоге – чисто и пока очень-очень красиво. Надо такой закон подсказать принцу Альберту, а то в Монако в августе фотографирующих "бохатую жизнь" стало столько, что "бохатая жизнь" в Монако раньше конца сентября и носа теперь не сует", – написала тогда звезда.

Такой скандальный пост сразу же начали комментировать подписчики и обвинять Ксению в снобизме и презрении к простым людям.

Ранее экс-супруг Собчак Максим Виторган появился на публике с 28-летней возлюбленной.

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