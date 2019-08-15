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День рождения Меган Маркл: в СМИ раскрыли интересные подробности

Герцогиня отметила свое 38-летие в Испании

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: instagram.com/meghan_and_harry

4 августа супруге принца Гарри Меган Маркл, чей дом в Лос-Анджелесе выставили на продажу, исполнилось 38-лет. Экс-актриса планировала отметить свой день рождения без пышных торжеств, в кругу самых близких – мужа и сына Арчи. Больше никаких подробностей герцогиня не рассказывала. Но, позже в СМИ просочилась информация, что королевская чета устроила себе испанские каникулы.

Смотрите ролик о том, как Меган Маркл представила собственную обложку для глянца:

Как сообщает Daily Mail, члены королевской семьи прибыли на испанский курорт тайно на частном самолете. А для трехмесячного сына Меган Маркл Арчи это была первая поездка за границу. Также экс-актрису и ее семью сопровождали телохранители, чтобы обеспечить им полную безопасность. Всего принц Гарри и Меган пробыли в Испании пять дней. 

"Безопасность сына для молодых родителей стоит превыше всего", – рассказал источник. 

Напомним, что в конце августа у Меган Маркл и принца Гарри состоится официальная поездка в Шотландию, где члены королевской семьи получат новые титулы. 

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шоу-бизнес принц Гарри королевская семья Меган Маркл
Источник: The Daily Mail
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