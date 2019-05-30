Анджелина Джоли отправила дочь в "дом" серийного убийцы

Неожиданный выбор звездной мамы

Анджелина Джоли вместе с дочерью Шайло Фото: Getty Images

На днях дочери скандальной голливудской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта исполнилось 13 лет. Звездная мама принимала участие в организации праздника и подготовила для Шайло необычную вечеринку в стиле horror.

Также недавно Анджели Джоли составила скандальное завещание. Подробности в сюжете:

Как информирует издание Daily Mail, Анджелина Джоли подарила девочке билеты в квест комнату, которая оказалась "домом" серийного убийцы. А главное задание такой недетской игры - спасти свою жизнь и выбраться из жуткого здания. По информации таблоида, голливудская актриса составила компанию подростку.

Отметим, что среди всех детей экс-супругом Шайло имеет самый сложный характер, ведь уже в своем юном возрасте она задумалась о смене пола. Несколько лет назад девочка даже просила называть по имени Джон. Как оказалось, такие предпочтения совсем не пугают ни Джоли, ни Питта. Они готовы поддержать любой выбор девочки.

Напомним, ранее сообщалось, что актриса Анджелина Джоли хотела вернуть своего экс-супруга Брэда Питта. Поэтому она затягивала бракоразводный процесс. Также сообщалось, что папарацци "застукали" Брэда Питта с Анджелиной Джоли. Впервые их увидели вместе за два года развода. Бывшие супруги встретились в одном из офисных зданий Лос-Анджелеса. Джоли и Питт провели встречу в помещении с большими окнами.

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