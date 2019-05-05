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День рождения Адель: чем прославилась британская певица

5 мая популярной певице Адель исполнился 31 год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:09
День рождения Адель: чем прославилась британская певица
День рождения Адель: чем прославилась британская певица
Фото: instagram.com/adele

Своим сильным голосом Адель завоевала сердца миллионов. Обладательница 15 наград "Грэмми", 8 статуэток BRIT Awards, 5 раз триумфатор American Music Awards и других музыкальных премий, она стала самой богатой британской звездой до 30 лет, которая зарабатывает 69 миллионов долларов в год. Сегодня, в день рождения Адель, рассказываем о самых интересных фактах из биографии знаменитой исполнительницы. 

День рождения Адель: : интересные факты из биографии певицы
День рождения Адель: : интересные факты из биографии певицы
Фото: instagram.com/adele

Ее настоящее имя - Адель Лори Блу Эдкинс. Она родилась родилась 5 мая 1988 года в лондонском районе Тоттенхэм. С детства будущая звезда отличалась любовью к музыке, а выступать на сцене начала еще в школе.  

Адель поступила в Лондонскую школу исполнительского искусства и технологий, после окончания которой начала писать песни и публиковать их в сети. Благодаря этому певица подписала свой первый контракт в 2007 году. Тогда же вышел ее дебютный сингл "Hometown Glory". 

Практически все синглы Адель попадали на верхние строчки различных мировых чартов, где удерживались на протяжении нескольких недель. Среди них: "Chasing Pavements", "Rolling in the Deep", "Set Fire to the Rain", "Skyfall", "Hello" и другие. 

В январе 2008 года вышел первый альбом британки  – "19", который уже через неделю получил "платиновый" статус. Через год Адель впервые была номинирована на "Грэмми" в категории "Лучшее женское поп-исполнение" за композицию "Hometown Glory". 

День рождения Адель: интересные факты из биографии певицы
День рождения Адель: интересные факты из биографии певицы
Фото: instagram.com/adele

Вышедший в 2011 году альбом "21" побил рекорды продаж по всему миру. Примечательно, что Адель называет свои альбомы цифрами, которые обозначают возраст, когда были записаны композиции. 

В 2012 году она попала в пятерку ста величайших женщин в музыкальной индустрии по версии модного журнала. Среди многочисленных наград звезды есть и почетная – в 2014 году за заслуги в развитии культуры и искусства Адель была удостоена ордена Британской империи. 

День рождения Адель: интересные факты из биографии певицы
День рождения Адель: интересные факты из биографии певицы
Фото: instagram.com/adele

Напомним, что в январе 2019 года Адель заявила, что уходит со сцены. Позднее стало известно, что певица разводится со своим мужем Саймоном Конекки.

Смотрите ролик о том, почему Адель решила покинуть сцену:

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