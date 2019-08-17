День рождения Кузьмы Скрябина: как украинские звезды вспоминают артиста
17 августа легендарному украинскому музыканту исполнился бы 51 год
17 августа легендарному украинскому музыканту Кузьме Скрябину (Андрей Кузьменко) исполнился бы 51 год. Лидер группы "Скрябин" погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Это трагическое событие всколыхнуло всю Украину, ведь Кузьма был кумиром миллионов, волонтером, другом, актером и просто хорошим человеком. Сегодня звезды шоубизнеса вспоминают коллегу и публикуют в социальных сетях архивные фото с Кузьмой.
О своем друге и коллеге написал лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. В Instagram политик опубликовал архивный снимок, где они с Кузьмой запечатлены совсем молодыми.
"Сегодня день рождения Кузьмы Скрябина. Вспомнил, как это было когда-то. Первая песня Скрябина в моей памяти – "Птахи". А какая ваша?", – подписал фото Вакарчук.
Певица Наталья Могилевская, которая много лет вместе с Кузьмой вела программу "Шанс", разместила на своей странице в соцсети забавное видео с артистом, добавив лаконичную и трогательную подпись "Люблю тебя, друг".
Не менее трогательным воспоминанием о Скрябине поделилась Ирина Былык, которая разместила кадр из клипа "Мовчати". "Андрей ... Андрюша ... Кузьма ... Так хорошо, что были эти минуты в нашей жизни! Всегда буду благодарна тебе за любовь к жизни, правде, песням и людям", – написала певица.
"Андрюхе сегодня могло бы стукнуть 51!!!! И, как всегда, он бы не взял трубку в свой День рождения. И, как всегда, в свой День рождения куда-то бы уехал...", – написал в Instagram ведущий Слава Демин.
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