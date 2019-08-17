День рождения Кузьмы Скрябина: как украинские звезды вспоминают артиста

17 августа легендарному украинскому музыканту исполнился бы 51 год

Андрей Кузьменко Фото: instagram.com/kuzma__skryabin

17 августа легендарному украинскому музыканту Кузьме Скрябину (Андрей Кузьменко) исполнился бы 51 год. Лидер группы "Скрябин" погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Это трагическое событие всколыхнуло всю Украину, ведь Кузьма был кумиром миллионов, волонтером, другом, актером и просто хорошим человеком. Сегодня звезды шоубизнеса вспоминают коллегу и публикуют в социальных сетях архивные фото с Кузьмой.

О своем друге и коллеге написал лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. В Instagram политик опубликовал архивный снимок, где они с Кузьмой запечатлены совсем молодыми.

"Сегодня день рождения Кузьмы Скрябина. Вспомнил, как это было когда-то. Первая песня Скрябина в моей памяти – "Птахи". А какая ваша?", – подписал фото Вакарчук.

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Певица Наталья Могилевская, которая много лет вместе с Кузьмой вела программу "Шанс", разместила на своей странице в соцсети забавное видео с артистом, добавив лаконичную и трогательную подпись "Люблю тебя, друг".

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Не менее трогательным воспоминанием о Скрябине поделилась Ирина Былык, которая разместила кадр из клипа "Мовчати". "Андрей ... Андрюша ... Кузьма ... Так хорошо, что были эти минуты в нашей жизни! Всегда буду благодарна тебе за любовь к жизни, правде, песням и людям", – написала певица.

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"Андрюхе сегодня могло бы стукнуть 51!!!! И, как всегда, он бы не взял трубку в свой День рождения. И, как всегда, в свой День рождения куда-то бы уехал...", – написал в Instagram ведущий Слава Демин.

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