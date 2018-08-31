Годовщина смерти принцессы Дианы: лучшие наряды женщины с "большим сердцем"

Леди Ди носила современные актуальные трэнды около 30 лет назад

Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty 1/23

Легенды и версии гибели принцессы Дианы или же леди Ди, как ее называли поклонники, по сей день не дают покоя поклонникам королевской семьи: пьяный водитель, попытка увернуться от папарацци или тайный заговор... Но факт остается фактом, 31 августа 1997 года в парижской больнице Сальпетриер сердце принцессы Дианы остановилось. Страшная катастрофа унесла жизнь одной из важнейших фигур прошлого века – принцессы Дианы.

В этом году исполняется 21 год с того дня, как не стало принцессы Дианы. Сегодня.Lifestyle вспоминает лучшие наряды леди Ди, которые остаются модными до сих пор.

Принцесса Диана всегда выглядела элегантно, красиво и модно. Она не боялась экспериментировать с образами и часто выбирала яркие наряды, а ее канонические образы остались вне времени и тенденций.

Леди Ди носила модные тренды около 30 лет назад, но они свежи и сейчас. Женщина любила носить джинсы, которые надевала, чтобы отводить Уильяма и Гарри в школу. Неоднократно сочетала джинсы с пиджаками оверсайз.

Кроме того, в свое время леди Ди тесно дружила с Джанни Версаче, который шил для нее идеальные вечерние платья. Так, "икона стиля" также не обошла современный тренд – платье-комбинацию. Не проходила мимо леди Ди и спортивного стиля. А ее свадебное платье навсегда запомнилось всему миру.

Напомним, женщина с "большим сердцем" оставила след не только в британской, но и мировой истории.